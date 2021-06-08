為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    國內染疫者死亡率持續上升 張上淳：高齡者多、4成有慢性病

    中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（指揮中心提供）

    2021/06/08 16:18

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情發展至今，累計約1.16萬例、308例死亡，死亡率約2.6%，持續高於全球平均值2.2%，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，主因是染疫者以中高齡、潛伏疾病共病多族群為主與重症醫療量能壓力大所致，並強調瑞德西韋給藥流程已簡化。

    根據中央流行疫情指揮中心統計，累計已有1821名嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群，60歲以上3766位個案中，共計1259例、33.4%為重症。

    張上淳指出，國內死亡率高於全球平均值，若真的要比較，染疫者的族群背景、年齡、潛伏疾病相同比較，才是真正科學上的比較。

    張上淳說明，這波流行的高齡長者非常多、高達4成，大部分都有高血壓、糖尿病、心血管疾病等多種疾病共病，進而造成死亡率高，像是5月11日至6月7日死亡的個案中，60歲以上患者占92%，其中83%有各式各樣的潛伏疾病。

    不過，張上淳也提到，不可諱言，疫情來得急，高齡重症比例高，造成醫學中心、區域醫院的重症照護很大壓力，且過去一段時間重症照護就因為辛勞又壓力大而導致投入意願較低，因此突然湧入大量病患時，對醫療體系有較大的壓力。

    至於藥物，張上淳指出，最早以為瑞德西韋是救命藥，但不是這樣，仍要視病程用藥，否則反而可能增加死亡率，且過去也多次說明，瑞德西韋已不需經過區指揮官的審查，已下放到各地，各醫院可自己審查、自己用，也不用像以前要到疾管署領藥，現在都是直接備在各醫院中。

    指揮中心指揮官陳時中說明，對於死亡個案真的是感到非常遺憾，疫情一開始起來的急性期，確實死亡率會高一點，會非常努力希望透過第一線醫師與各種藥物改善。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    泰大規模疫苗接種傳「供不應求」 本土AZ產能遭質疑
    2021/06/08 16:11

    泰大規模疫苗接種傳「供不應求」 本土AZ產能遭質疑
    台東7位民眾深夜聚賭 縣府重罰42萬元
    2021/06/08 16:06

    台東7位民眾深夜聚賭 縣府重罰42萬元

    信義房屋與台積電 玉山承諾零碳排放
    稱陳培哲「吹哨」 朱立倫：蔡政府複製「台版李文亮」
    2021/06/08 16:02

    稱陳培哲「吹哨」 朱立倫：蔡政府複製「台版李文亮」
    被爆違反規定要求老師群聚電訪招生 高市立志中學：對方誤解法律規定
    2021/06/08 15:58

    被爆違反規定要求老師群聚電訪招生 高市立志中學：對方誤解法律規定
    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看
    2021/06/08 15:56

    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看
    臺北市今日熱門
    柯文哲拍板建置市場即時影像監看人流 先試辦這5個地點
    2021/06/02 12:40

    柯文哲拍板建置市場即時影像監看人流 先試辦這5個地點

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/08 15:32

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看
    2021/06/08 15:56

    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看 影片

    新聞360》美國通膨影響台股？外資操作手法曝光
    2021/06/01 17:00

    新聞360》美國通膨影響台股？外資操作手法曝光 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播