國內染疫者死亡率持續上升 張上淳：高齡者多、4成有慢性病

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（指揮中心提供）

2021/06/08 16:18

〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情發展至今，累計約1.16萬例、308例死亡，死亡率約2.6%，持續高於全球平均值2.2%，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，主因是染疫者以中高齡、潛伏疾病共病多族群為主與重症醫療量能壓力大所致，並強調瑞德西韋給藥流程已簡化。

根據中央流行疫情指揮中心統計，累計已有1821名嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群，60歲以上3766位個案中，共計1259例、33.4%為重症。

張上淳指出，國內死亡率高於全球平均值，若真的要比較，染疫者的族群背景、年齡、潛伏疾病相同比較，才是真正科學上的比較。

張上淳說明，這波流行的高齡長者非常多、高達4成，大部分都有高血壓、糖尿病、心血管疾病等多種疾病共病，進而造成死亡率高，像是5月11日至6月7日死亡的個案中，60歲以上患者占92%，其中83%有各式各樣的潛伏疾病。

不過，張上淳也提到，不可諱言，疫情來得急，高齡重症比例高，造成醫學中心、區域醫院的重症照護很大壓力，且過去一段時間重症照護就因為辛勞又壓力大而導致投入意願較低，因此突然湧入大量病患時，對醫療體系有較大的壓力。

至於藥物，張上淳指出，最早以為瑞德西韋是救命藥，但不是這樣，仍要視病程用藥，否則反而可能增加死亡率，且過去也多次說明，瑞德西韋已不需經過區指揮官的審查，已下放到各地，各醫院可自己審查、自己用，也不用像以前要到疾管署領藥，現在都是直接備在各醫院中。

指揮中心指揮官陳時中說明，對於死亡個案真的是感到非常遺憾，疫情一開始起來的急性期，確實死亡率會高一點，會非常努力希望透過第一線醫師與各種藥物改善。

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