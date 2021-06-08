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    首頁　>　臺北市

    萬華清茶館淪私刑場 逼喝尿、燒陰毛虐死人遭重判7年2月

    謝男在北市萬華某清茶館逼黃姓男子喝尿、燒陰毛，將對方凌虐致死，台北地院將謝男重判7年2月。（資料照）

    謝男在北市萬華某清茶館逼黃姓男子喝尿、燒陰毛，將對方凌虐致死，台北地院將謝男重判7年2月。（資料照）

    2021/06/08 16:39

    〔記者張文川／台北報導〕台北市男子謝志雄等3男，前年4月在台北萬華某間清茶館，巧遇有債務糾紛的黃姓男子，另闢一室談判，竟私行拘禁黃男施以痛毆凌虐，還逼他喝尿、口塞香蕉、打火機燒陰毛，導致黃男尿失禁、傷重送醫不治；台北地院依傷害致死罪將謝男判刑7年2月，可上訴。

    另2名共犯，魏雋弦另行起訴，北院審理中，蔡裕豐偵查期間逃亡，台北地檢署已發布通緝，追緝中。

    北院判決指出，2019年4月24日凌晨，謝男3人在清茶館內對黃男動用私刑，輪番用牌尺、跳繩抽打他全身，逼迫黃男脫光光，用繩索綑綁手腳，嘴裡塞香蕉防止呼救，從凌晨1點半起施虐3小時。

    接著，還用打火機燒黃男的陰毛，黃男受痛與驚嚇，嚇得失禁而尿出來。黃男意識逐漸模糊，蔡男眼看黃已撐不住，仍喝令「5分鐘內穿好衣服就送你去醫院」，黃趕忙掙扎起身，卻失足一滑倒地，頸椎脫臼位移，失去生命跡象，終因神經性休克，送醫不治。

    謝志雄落網後，偵查時認罪，但審理時翻供否認行凶，僅承認只有教訓黃男，只想給他皮肉痛苦，但他沒有塞香蕉、燒毛，自認為黃男死亡與他無關。

    北院合議庭認為，謝男3人共同凌虐黃男，屬共同正犯，謝男仍應為黃男的死亡負責，不採信其臨訟辯詞，考量他先認罪又翻供的犯後態度，依傷害致死罪重判7年2月。

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