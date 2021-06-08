為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    郭董捐贈500萬劑疫苗有解？ 陳時中：已發函BNT詢問

    衛福部長陳時中今表示，現在我們跳出泥沼，直接發函BNT詢問，若有捐贈事宜，要怎麼處理才順利，看BNT怎麼回覆，後續再來處理。圖為BNT疫苗示意圖。（彭博）

    衛福部長陳時中今表示，現在我們跳出泥沼，直接發函BNT詢問，若有捐贈事宜，要怎麼處理才順利，看BNT怎麼回覆，後續再來處理。圖為BNT疫苗示意圖。（彭博）

    2021/06/08 15:51

    〔記者謝君臨／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，包括鴻海集團前董事長郭台銘、佛光山等民間團體，都表示願向國外購買疫苗捐給政府，而今進度停滯，外界質疑政府在「卡」。衛福部長陳時中今表示，政府要負最終責任，絕不會說不要，現在我們跳出泥沼，直接發函BNT詢問，若有捐贈事宜，要怎麼處理才順利，看BNT怎麼回覆，後續再來處理。

    行政院長蘇貞昌今率各部會首長前往立法院，針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」進行報告並備質詢。

    國民黨立委鄭麗文質詢時，詢問佛光山、郭董要捐贈的疫苗能不能進來？蘇貞昌回覆，佛光山部分，嬌生已表示要和政府談，郭董的話也要他手上有疫苗。鄭質疑：「難道郭董騙全台灣的人？」蘇說：「他手上沒有疫苗，佛光山也是一樣」；蘇強調：「我沒有說他騙，是國外沒有疫苗，若他手上有疫苗，我們很高興啊」。

    陳時中則說，非常感謝佛光山、郭董的熱心，佛光山請政府和嬌生談，郭董的部分文件比較齊全，疾管署已直接向BNT詢問，若有人要捐贈疫苗的話，該要怎麼做才會順利。

    而在回應民進黨立委周春米質詢時，陳時中再說明，不管是捐贈或購買，最終責任都在政府，其中包括訴訟、延遲交貨免責、監測、不良反應報告等，都是政府要做，世界衛生組織（WHO）也建議，其他不是原廠來的貨，都要向原廠查證，我們現在也走這樣的路，發函BNT，詢問有均贈事項，契約要怎麼定，才符合三方需要。

    陳時中說，畢竟此事沒有先例可循，有人說政府不要，但政府不會不要，問題是有沒有貨，原廠願不願意供貨，三方合約到底是怎麼樣，所以我們跳出泥沼，直接發電訊和BNT詢問，畢竟是他們要出貨，先把狀況弄清楚，看BNT回函，後續再看怎麼處理。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    衛福部長陳時中今表示，現在我們跳出泥沼，直接發函BNT詢問，若有捐贈事宜，要怎麼處理才順利，看BNT怎麼回覆，後續再來處理。（中央社）

    衛福部長陳時中今表示，現在我們跳出泥沼，直接發函BNT詢問，若有捐贈事宜，要怎麼處理才順利，看BNT怎麼回覆，後續再來處理。（中央社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藍委稱政府卡郭董、佛光山捐疫苗 蘇揆駁：都沒有疫苗怎麼送？
    2021/06/08 12:05

    藍委稱政府卡郭董、佛光山捐疫苗 蘇揆駁：都沒有疫苗怎麼送？
    諷刺郭台銘！美教授發文神反串「國防部刁難我捐飛彈」
    2021/06/05 19:01

    諷刺郭台銘！美教授發文神反串「國防部刁難我捐飛彈」

    信義房屋與台積電 玉山承諾零碳排放
    受託捐疫苗 張亞中喊話中央接受：別辜負台商在內捐贈者善心
    2021/06/05 18:48

    受託捐疫苗 張亞中喊話中央接受：別辜負台商在內捐贈者善心
    還未收到原廠授權書 指揮中心︰沒有為難郭董
    2021/06/05 05:30

    還未收到原廠授權書 指揮中心︰沒有為難郭董
    臺北市今日熱門
    柯文哲拍板建置市場即時影像監看人流 先試辦這5個地點
    2021/06/02 12:40

    柯文哲拍板建置市場即時影像監看人流 先試辦這5個地點

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/08 15:32

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看
    2021/06/08 15:56

    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看 影片

    新聞360》美國通膨影響台股？外資操作手法曝光
    2021/06/01 17:00

    新聞360》美國通膨影響台股？外資操作手法曝光 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播