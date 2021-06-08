郭董捐贈500萬劑疫苗有解？ 陳時中：已發函BNT詢問

衛福部長陳時中今表示，現在我們跳出泥沼，直接發函BNT詢問，若有捐贈事宜，要怎麼處理才順利，看BNT怎麼回覆，後續再來處理。圖為BNT疫苗示意圖。（彭博）

2021/06/08 15:51

〔記者謝君臨／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，包括鴻海集團前董事長郭台銘、佛光山等民間團體，都表示願向國外購買疫苗捐給政府，而今進度停滯，外界質疑政府在「卡」。衛福部長陳時中今表示，政府要負最終責任，絕不會說不要，現在我們跳出泥沼，直接發函BNT詢問，若有捐贈事宜，要怎麼處理才順利，看BNT怎麼回覆，後續再來處理。

行政院長蘇貞昌今率各部會首長前往立法院，針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」進行報告並備質詢。

國民黨立委鄭麗文質詢時，詢問佛光山、郭董要捐贈的疫苗能不能進來？蘇貞昌回覆，佛光山部分，嬌生已表示要和政府談，郭董的話也要他手上有疫苗。鄭質疑：「難道郭董騙全台灣的人？」蘇說：「他手上沒有疫苗，佛光山也是一樣」；蘇強調：「我沒有說他騙，是國外沒有疫苗，若他手上有疫苗，我們很高興啊」。

陳時中則說，非常感謝佛光山、郭董的熱心，佛光山請政府和嬌生談，郭董的部分文件比較齊全，疾管署已直接向BNT詢問，若有人要捐贈疫苗的話，該要怎麼做才會順利。

而在回應民進黨立委周春米質詢時，陳時中再說明，不管是捐贈或購買，最終責任都在政府，其中包括訴訟、延遲交貨免責、監測、不良反應報告等，都是政府要做，世界衛生組織（WHO）也建議，其他不是原廠來的貨，都要向原廠查證，我們現在也走這樣的路，發函BNT，詢問有均贈事項，契約要怎麼定，才符合三方需要。

陳時中說，畢竟此事沒有先例可循，有人說政府不要，但政府不會不要，問題是有沒有貨，原廠願不願意供貨，三方合約到底是怎麼樣，所以我們跳出泥沼，直接發電訊和BNT詢問，畢竟是他們要出貨，先把狀況弄清楚，看BNT回函，後續再看怎麼處理。

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衛福部長陳時中今表示，現在我們跳出泥沼，直接發函BNT詢問，若有捐贈事宜，要怎麼處理才順利，看BNT怎麼回覆，後續再來處理。（中央社）

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