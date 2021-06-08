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    停課再延長影響學子身心作息 北市議員籲提早放暑假、提前開學

    台北市議員吳世正認為，許多學生線上教學、寫作業等，已對視力、體能造成影響，建議台北市教育局提前放暑假，再依疫情發展提情開學，不僅可安心防疫，也能使家長、學子們共同安排暑假時間。圖與新聞無關。（資料照）

    台北市議員吳世正認為，許多學生線上教學、寫作業等，已對視力、體能造成影響，建議台北市教育局提前放暑假，再依疫情發展提情開學，不僅可安心防疫，也能使家長、學子們共同安排暑假時間。圖與新聞無關。（資料照）

    2021/06/08 15:39

    〔記者鄭名翔／台北報導〕配合全國三級防疫警戒再延長，停課也延至7月2日，等同直接放暑假；台北市議員吳世正認為，許多學生線上教學、寫作業等，已對視力、體能造成影響，建議台北市教育局提前放暑假，再依疫情發展提情開學，不僅可安心防疫，也能使家長、學子們共同安排暑假時間。

    台北市教育局副局長陳素慧表示，學校行事曆是全國一致，開學、結業皆由中央統一規定，任何期程規劃涉及學習、教師聘用，對整體教學與教務行政系統茲事體大，必須由中央令行調整學校行事曆、全國同步進行，並非地方政府可做決定，若各地各行其事，單學生跨縣市轉學立即會面臨問題；教育局將蒐集各方意見，代為向中央反映。

    吳世正指出，目前停課近1個月，已接獲許多家長陳情，學童們配合在家線上學習，但長時間緊盯電腦遠距上課、打報告、寫作業等，已對學生視力造成不良影響，且每天坐在電腦前、體能也變差，不利學童身心發展。

    吳世正認為，與其停止到校而在家線上授課，不僅學習效果不佳，許多家長照常上班也不知如何協助學童，建議北市府可向教育部反映，應順應停課延長直接放暑假，2個月後疫情有機會緩和，屆時可再視情況提早開學，針對線上學習不足之處再進行補救。

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