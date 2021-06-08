公費疫苗接種順位調整將定案 陳時中下午2點說明

公費疫苗接種順位將再因應疫情而微調，相關細節將由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於下午2點記者會說明。（資料照）

2021/06/08 10:15

〔記者林惠琴／台北報導〕國內先後迎來15萬劑莫德納疫苗、日本政府捐贈124萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，公費疫苗接種順位將再因應疫情而微調，預計最後版本將於今日傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論後定案，相關細節將由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於下午2點記者會說明。

陳時中日前已說明相關疫苗接種初步規劃，莫德納疫苗會以第一類醫事人員為主，日本捐贈疫苗則會提供第一類醫事人員、第二類中央及地方政府防疫人員、第三類高接觸風險第一線工作人員，以及機構及社福照顧系統人員、75歲以上年長者、洗腎病人，還有關鍵設施、產業及國防必要人員與大學指考工作人員使用。不過，最後版本將於今日ACIP討論後定案。

指揮中心統計，截至昨日，國內累計1萬1491例武漢肺炎，分別為1148例境外移入，1萬0290例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另49例（新增案10772、10826、10829、11143、11144、11146、11147、11148、11149、11155、11177、11179、11184、11190、11193、11194、11225、11227、11228、11229、11230）移除為空號。其中，286例死亡。

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