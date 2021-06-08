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    首頁　>　臺北市

    北捷環狀線昨晚多重故障 班距一度拉長至40分鐘

    捷運環狀線昨傳事故。（資料照）

    捷運環狀線昨傳事故。（資料照）

    2021/06/08 10:13

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運環狀線昨傳出事故，中和站一輛列車往景安站站間發生推進故障、車載控制設備故障、脫軌偵測等狀況，環狀線因此改單線雙向降級運轉，最長班距達40分鐘。約有290人受影響，北捷今凌晨已將事故列車送回原廠，故障原因釐清中。

    北捷環狀線中和站往大坪林方向512次車昨晚10點55分在往景安站站間時，發生推進故障、車載控制設備故障、脫軌偵測等多重故障警訊。行控中心依程序執行斷電下軌道檢查並未發現異常，初步處理車輛無法自動及手動駕駛，因此通知維修人員趕往處理並調度支援列車接駁故10位障列車旅客回中和站搭乘其他列車。

    北捷在昨晚11點5分針對環狀線進行單線雙向降級運轉，運轉模式為大坪林站至景安站班距約16分鐘、景安站至新北產業園區站單線雙向行，班距約40分鐘。故障列車旅客在11點37分接駁抵達中和站，但維修人員初步無法排除故障，因此持續維持降級運轉模式。事故列車在凌晨2點38分，以8車聯結方式推送回維修廠。

    北捷表示，本案單線運轉約1小時47分鐘，約8列車、約290人受影響，最大列車延誤時間約37分鐘。北捷強調，這次事件因多重故障警訊，使煞車無法釋放，造成列車無法行駛，後續會詳細檢查，釐清列車故障原因，再依規定將事故調查報告送給交通局，並會請捷運工程局機電系統工程處責成廠商進行檢查與改善。

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