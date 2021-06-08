為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    立委要求普發現金 蘇揆：至少需2300億

    行政院長蘇貞昌今表示，普發現金需要2300多億元，我們錢非常有限，要用在刀口上、還要買疫苗、救急救窮，希望大家共同體諒、度過難關。（資料照）

    行政院長蘇貞昌今表示，普發現金需要2300多億元，我們錢非常有限，要用在刀口上、還要買疫苗、救急救窮，希望大家共同體諒、度過難關。（資料照）

    2021/06/08 09:33

    〔記者陳昀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒及全國第三級警戒，立法院國民黨團提議全民普發1萬元現金紓困，被台北市長柯文哲批評不合理、「有這種在野黨，難怪執政黨囂張」。行政院長蘇貞昌今被問及此事表示，普發現金需要2300多億元，我們錢非常有限，要用在刀口上、還要買疫苗、救急救窮，希望大家共同體諒、度過難關。

    蘇貞昌今赴立法院報告「紓困4.0特別預算」等案並被質詢，會前受訪被問及國民黨團主張普發1萬元現金，部分民進黨立委也倡議排富發現金，政院有可能執行嗎？又怎麼看待柯文哲批評普發現金不合理，「有這種在野黨，難怪執政黨囂張？」

    蘇貞昌指出，如果普發1萬元現金，需要2300多億元預算，如果是排富後一人發2.4萬元，需要5000多億元，我們錢是非常有限，要救急救窮，要用在刀口上、還要買疫苗。

    蘇貞昌表示，政府是窮盡一切資力，希望救急救窮，扶助企業、減少失業，同時對相關政府通過的條例仔細編列預算，這次就有730萬人受惠，希望大家一起努力，共同體諒、度過難關。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看
    2021/06/08 09:59

    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看
    有國產只需日本少量疫苗？ 蘇貞昌駁：很惡毒的謠言！
    2021/06/08 09:23

    有國產只需日本少量疫苗？ 蘇貞昌駁：很惡毒的謠言！

    士林前港公園生活圈 重大建設齊發
    國民黨主張普發現金紓困 柯P酸：有這種在野黨難怪執政黨囂張
    2021/06/07 18:09

    國民黨主張普發現金紓困 柯P酸：有這種在野黨難怪執政黨囂張
    國民黨團擬提案：不排富每人普發1萬元
    2021/06/05 11:38

    國民黨團擬提案：不排富每人普發1萬元
    臺北市今日熱門
    柯文哲拍板建置市場即時影像監看人流 先試辦這5個地點
    2021/06/02 12:40

    柯文哲拍板建置市場即時影像監看人流 先試辦這5個地點

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/08 10:53

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看
    2021/06/08 09:59

    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看 影片

    出門要帶上我們啊！ 主人抬頭驚見3隻阿金哀怨望著
    2021/06/01 12:00

    出門要帶上我們啊！ 主人抬頭驚見3隻阿金哀怨望著 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播