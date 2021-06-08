立委要求普發現金 蘇揆：至少需2300億

行政院長蘇貞昌今表示，普發現金需要2300多億元，我們錢非常有限，要用在刀口上、還要買疫苗、救急救窮，希望大家共同體諒、度過難關。（資料照）

2021/06/08 09:33

〔記者陳昀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒及全國第三級警戒，立法院國民黨團提議全民普發1萬元現金紓困，被台北市長柯文哲批評不合理、「有這種在野黨，難怪執政黨囂張」。行政院長蘇貞昌今被問及此事表示，普發現金需要2300多億元，我們錢非常有限，要用在刀口上、還要買疫苗、救急救窮，希望大家共同體諒、度過難關。

蘇貞昌今赴立法院報告「紓困4.0特別預算」等案並被質詢，會前受訪被問及國民黨團主張普發1萬元現金，部分民進黨立委也倡議排富發現金，政院有可能執行嗎？又怎麼看待柯文哲批評普發現金不合理，「有這種在野黨，難怪執政黨囂張？」

蘇貞昌指出，如果普發1萬元現金，需要2300多億元預算，如果是排富後一人發2.4萬元，需要5000多億元，我們錢是非常有限，要救急救窮，要用在刀口上、還要買疫苗。

蘇貞昌表示，政府是窮盡一切資力，希望救急救窮，扶助企業、減少失業，同時對相關政府通過的條例仔細編列預算，這次就有730萬人受惠，希望大家一起努力，共同體諒、度過難關。

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