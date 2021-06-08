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    首頁　>　臺北市

    柯P斥醫護不打疫苗？ 診所護理師怒「被當空氣」：還在等通知

    柯文哲6月7日主持防疫記者會畫面（圖:北市府提供）

    柯文哲6月7日主持防疫記者會畫面（圖:北市府提供）

    2021/06/08 08:01

    〔記者郭安家／台北報導〕中央配發台北市14萬1000劑疫苗以AZ為大宗，台北市長柯文哲昨在防疫記者會上坦承，還有6900劑沒打，並歸咎原因是醫院的醫護觀望中。但此說法被基層醫護打臉，指社區牙醫、耳鼻喉科診所、藥助、行政人員被當空氣、放置不顧；上週末至本週才陸續施打，動作可以快一點嗎？有社區醫師受訪說，柯看不起社區醫師，防疫措施皆過跳過他們！

    有社區醫師受訪證實，北市上週才通知5000位社區牙醫師陸續施打疫苗，荒謬是，2個月前台北市牙醫師公會已經將名冊交給衛生局，但卻一波三折，衛生局高官卻稱說沒收到名冊，導致公會竟然要3度製作名冊，此外，社區診所醫事行政人員、出納、清潔工也才在本週陸續施打，很難接受柯文哲的推託之詞。

    該醫師說，柯文哲是台大醫院，看不起基層醫護，柯認為基層醫護在防疫上沒作用，許多防疫措施都跳過診所，殊不知診所人員才是肉搏戰，在承擔專責醫院的風險、安撫社區病患、評估轉診。

    柯文哲表示，疫苗沒打是基層醫護觀望，還揚言若不施打，就將疫苗繳庫給要打的人打。但此番說法也在臉書也爆基層醫護不滿。有護士說，她是已造冊診所護士，一直在等衛生局通知，但醫院只為自己的人員施打，台北市政府搞甚麼東西！也有人直指，基層醫護行政、牙助藥助，被放置不理，造冊後還被當空氣！

    也有人在臉書說，柯文哲的政策、發言讓人感受不到和醫護站在同陣線，更難想像柯背景是重症醫師，令人失望。

    對於是否基層醫護觀望不打疫苗？有疑似為施打人員的網友說，有些人真的對AZ有疑慮，但比例很小！他們都依照長官交辦名冊努力打疫苗，不在名單的不能打，但她並沒有看到大部分醫護不想打AZ的狀況。而對此記者訪問台北市立聯合醫院工會人士，則指柯所說的醫護還在觀望，現在非常少數，並非普遍。

    台北市議員簡舒培說，直到上週社區耳鼻喉科診所還在搶疫苗，且打不到疫苗，而部分人因有在北市、新北擔任牙助，也因排隊等不到，紛紛跑到新北施打；簡嗆，「如果北市不打，中央自己就接管來打，因為北市府只會作亂！氣死我了！柯的說法惡劣，是沒品行的無恥之徒！」

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    網友及基層醫護於網路討論疫苗打不完原因。（圖：張姓民眾提供）

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