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    美訪台參議員戰爭失雙腿 黃澎孝神對比「某軍系立委」嘆跪舔

    團長參議員譚美‧達克沃絲（Tammy Duckworth）為圖中藍衣者。（資料照，外交部提供）

    團長參議員譚美‧達克沃絲（Tammy Duckworth）為圖中藍衣者。（資料照，外交部提供）

    2021/06/08 09:32

    〔即時新聞／綜合報導〕6日美國3位參議員率團訪台，其中團長譚美．達克沃絲（Tammy Duckworth）是美國國會傳奇人物，她因戰爭失去雙腿，是美國歷史上第一位雙腿截肢的國會議員。前國大代表黃澎孝也大讚她的偉業，並對比我國「也有一位軍人出身的立法委員」，感嘆「軍人的腿不是用來跪舔敵人的」。

    黃澎孝今天在臉書撰文表示，乘坐美國軍機來訪的三位參議員以達克沃絲最吸睛，她原本是美軍黑鷹直升機的戰鬥飛行員，卻不幸在戰場上失去了雙腿，自中校退伍、修完博士學位後，達克沃絲成功進軍美國聯邦參議院，故事相當勵志。

    然而黃澎孝突然話鋒一轉，稱台灣有一位軍人出身的立法委員，比達克沃絲「幸運多了」，雖然也坐輪椅，但雙腿健全，「只因不慎扭傷了腰」，更幸運的是，這名立委一生從未見過戰場，卻能官拜中將，官階大了達克沃絲好幾個檔次，還在北京人民大會堂一坐揚名，「創下國軍退將，公開坐聆匪酋訓話紀錄」。

    黃澎孝酸，更讓達克沃絲羨慕的是，「這位國軍退將吳斯懷，是由中國國民黨力排眾議，保送國會殿堂的」，黃還說，幸運之神總是眷顧吳斯懷，因為達克沃絲短短三小時就離去，讓吳斯懷避免面對面的尷尬，否則達克沃絲若關心吳坐輪椅，還聽了吳的故事，黃澎孝替達克沃絲設計對白，說她只怕會當場飆罵「軍人的腿，不是用來跪舔敵人的⋯⋯」

    這番幽默行文引起網友熱烈迴響，直呼這篇貼文是「今日MVP」，也有人感嘆「沒有對比，沒有傷害」。

    去年立委吳斯懷因腰椎開刀，只能由助理推著輪椅。 （資料照）

    去年立委吳斯懷因腰椎開刀，只能由助理推著輪椅。 （資料照）

    黃澎孝在臉書對比達克沃絲與吳斯懷。 （圖翻攝自黃澎孝臉書）

    黃澎孝在臉書對比達克沃絲與吳斯懷。 （圖翻攝自黃澎孝臉書）

    黃澎孝在臉書對比達克沃絲與吳斯懷。 （圖翻攝自黃澎孝臉書）

    黃澎孝在臉書對比達克沃絲與吳斯懷。 （圖翻攝自黃澎孝臉書）

    黃澎孝在臉書對比達克沃絲與吳斯懷。 （圖翻攝自黃澎孝臉書）

    黃澎孝在臉書對比達克沃絲與吳斯懷。 （圖翻攝自黃澎孝臉書）

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