柯文哲放話北市疫苗沒打完要繳庫 汪浩批：如此無能的市長

台北市長柯文哲（見圖）今（7日）下午在防疫記者會中坦承，台北市的醫院至今天有約6900劑疫苗沒打，顯然醫護人員在觀望，「那些疫苗要打就打，不打就繳庫，乾脆繳回來，給要打的人打」。（北市府提供）

2021/06/07 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕中央流行疫情指揮中心1日配送武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗給各縣市，數量以台北市5.4萬劑為最多，市長柯文哲今（7）日坦承，北市醫院至今有約6900劑疫苗沒打，放話「醫院那些疫苗，要打就打，不打就繳庫」。對此，作家、政治學者汪浩批評，如此無能的市長，能不能把他退回台大醫院？

對於台北市獲得5.4萬劑疫苗，打了多少？未完成2劑醫護多少？而中央報表呈現至6月4日累計已配送北市14萬1000劑，目前剩幾劑沒打完？沒打完原因？柯文哲今回應，看起來到今天為止該打的都打，唯一是還有6900劑在醫院，顯然醫院裡面醫護人員也在觀望，「那些疫苗要打就打，不打就繳庫，乾脆繳回來，給要打的人打」；他並認為，可不可自選疫苗廠牌，是大問題，將來有國產疫苗，問題更大。

對此，曾為疫苗施打效率問題而批評柯文哲的汪浩今晚又在臉書表示，1日指揮中心配發台北市5.4萬劑疫苗，但到今日下午，柯文哲竟然說還有6900劑打不完，要退回中央，讓他忍不住批評，「如此無能的市長，能不能把他退回台大醫院？」

汪浩5日在臉書貼出「COVID-19 疫苗統計資料表」表示，新北市和高雄市已經打完各自的配額，但台北市施打效率慢半拍，讓他忍不住批評「疫苗沒來時，呼天搶地。疫苗到來後，悠哉悠哉。柯文哲，罵人厲害，做事行嗎？」

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