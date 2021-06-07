國內首例！ 豬流感H1N2傳人 中部5歲女童感染源待釐清

莊人祥指出，經調查個案密切接觸者6名，其中3人有類流感症狀，經檢驗均未發現H1N2v流感病毒感染。（本報合成）

2021/06/07 20:28

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日宣布，國內發現首例人類感染豬流感的個案，為一名住在中部的5歲女童感染H1N2v流感病毒，個案家中從事養豬業，但目前所檢驗的豬隻皆未發現H1N2病毒，因此感染源尚待釐清。

疾管署副署長莊人祥表示，該名女童未曾出國，家中從事禽畜養殖業，今年3月12日出現流鼻水及咳嗽症狀，13日開始發燒，14日因持續發燒而就醫，流感快篩為A型陽性，經醫師評估無需住院，開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。

不過，莊人祥指出，接獲醫院通報，該名女童呼吸道檢體分離出無法次分型的A型流感病毒，經該署進一步檢驗並進行基因定序，發現為H1N2v流感病毒。針對呼吸道感染常見病毒如腺病毒、呼吸道融合病毒、冠狀病毒、腸病毒及鼻病毒等進行檢測，均呈陰性反應。

此外，農政單位也針對病例家族經營的養豬場豬隻採集檢體檢驗，結果未檢出H1N2流感病毒。

莊人祥指出，經調查個案密切接觸者6名，其中3人有類流感症狀，經檢驗均未發現H1N2v流感病毒感染。

莊人祥也說明，已經邀集農政單位及相關醫學與獸醫專家召開會議討論，依現有流行病學調查結果研判，該名個案應屬散發個案，與國際過去案例類似，無證據顯示有人傳人現象，衛生及農政單位也將持續加強人類、動物與環境監測。

國際間H1N2是存在豬隻的低病原性流感病毒，很少在人群中傳播，但偶爾有人類感染之報告，全球2012至2021年累計30例H1N2v流感確診病例，分布於美洲地區，以美國為多，其次為巴西，病例多具有豬隻暴露史或曾暴露於受汙染環境，並不會透過食用肉品而感染。

疾管署提醒，防範新型A型流感，民眾應遵守「5要6不」原則，「5要」包含肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」包含不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食動物、不野放及隨意丟棄動物、不將飼養動物與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。

衛福部疾管署今日宣布，國內發現首例人類感染豬流感的個案，為一名住在中部的5歲女童感染H1N2v流感病毒，感染源尚待釐清。（資料照）

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