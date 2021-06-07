普發1萬被柯P酸「難怪執政黨囂張」 江啟臣喊話：齊心紓困別互嗆

國民黨主席江啟臣今呼籲政策討論不需要互相嗆聲，「我們一起提出政策討論，一起做好紓困工作好嗎？」（資料照）

2021/06/07 19:47

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨針對「紓困4.0」特別預算提出每人普發1萬元紓困現金，台北市長柯文哲今嗆國民黨「有這種在野黨難怪執政黨這麼囂張。」國民黨主席江啟臣今態度偏軟，呼籲政策討論不需要互相嗆聲，「我們一起提出政策討論，一起做好紓困工作好嗎？」

柯文哲今批評國民黨的每人不排富普發1萬元現金不合理，還酸說「算了，我不太想批評國民黨，有這種在野黨難怪執政黨這麼囂張！」

江啟臣回應柯文哲發言，解釋紓困普發現金，是國民黨從去年疫情爆發以來長期的主張。關注的焦點在於避免萬一，簡便程序，而且立即有效。

江啟臣說，紓困政策可以如何真的符合國人需求，又如何確保執行順暢。民主國家不同黨派，當然可以提出不同意見，都可以在國會好好討論，為國家找出最好的解方。

江啟臣表示，台灣是多元的社會，同時籠罩在新冠肺炎這個疫情的烏雲下，每個國民所遇到的挑戰不盡相同。對有些國人來說，1萬元是久旱甘霖，是保命錢，當然對有些人來說，1萬元只是九牛一毛。如果限定了門檻，不但審查程序對於國人以及第一線審核的公務人員來說都是額外的負擔，去年紓困之亂殷鑑不遠。對於需求孔急的國人來說，1、2天的等待，都可能是漫長艱煎熬。況且，一旦有了門檻，就會要擔心掛一漏萬的困境。

江啟臣指出，如果可以避免上述的問題，將人民的納稅錢花到刀口上，我們自然樂見其成。只是「非常時期，要用非常手段」。身為在野黨，更應該聞聲救苦，而不是防民如防賊。1萬元是基層人民的救命錢，自然也可以是經濟無虞的國人拿來活絡、振興經濟的活水。

「柯市長，歡迎您一起監督執政黨。」江啟臣向柯文哲喊話，強調政策討論不需要互相嗆聲，也不用丟病歷。「我們一起提出政策討論，一起做好紓困工作好嗎？」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法