藍營協商未簽字 18日前三讀「紓困4.0預算」添變數

立法院今協商時，疫苗問題再度成為朝野攻防焦點，在野黨要求蘇揆應就疫苗採購、施打狀況進行專案報告，執政黨則認為，透過詢答即可回應相關問題，最終朝野決議不另做專報，但國民黨團就「排除1個月冷凍期」的協商結論並未簽字，也讓特別預算能否在18日前順利通過增添變數。（資料照）

2021/06/07 19:13

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院今起召開臨時會處理「紓困4.0特別預算」等案，明後2天邀請行政院長蘇貞昌報告並備質詢。今協商時，疫苗問題再度成為朝野攻防焦點，在野黨要求蘇揆應就疫苗採購、施打狀況進行專案報告，執政黨則認為，透過詢答即可回應相關問題，最終朝野決議不另做專報，但國民黨團就「排除1個月冷凍期」的協商結論並未簽字，也讓特別預算能否在18日前順利通過增添變數。

國內疫情嚴峻，為盡速審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」等案，立法院長游錫堃今召集朝野協商，會中決議7至18日進行臨時會，處理紓困預算、傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例草案、外國專業人才延攬及雇用法修正草案等3案，並經全院委員談話會通過。

今協商時，民眾黨團總召邱臣遠要求，蘇揆應針對疫苗採購進行專報，並接受朝野立委質詢，國人關心疫苗何時來、何時打，還有後續國產疫苗研發進程和施打計畫，雖然上週國際提供援助，但和提升覆蓋率至6成仍有差距。

民眾黨團副總召高虹安說，上會期疫苗採購調閱小組成立後都沒開會，要再成立可能要等到9月，民眾對於疫苗採購、到貨、施打過程有很多疑慮，專報有其必要。時代力量立委陳椒華也呼應民眾黨訴求，認為應有疫苗專報。

對此，民進黨團總召柯建銘回說，既然蘇揆報告已由1天變成2天，不管是哪個黨，詢答時直接提問就問完了，閃不掉，可以講的他一定會講，疫苗不是像市場買菜，這麼簡單一回事，衛福部長陳時中也每天在回應此事，絕不會閃躲。

國民黨立委陳玉珍指出，現在全民關心疫苗，報告除紓困之外，也應有疫苗採購及施打計畫，讓全民了解，雖然柯總召說平常記者會媒體都有在問，但立院才是行政院該報告的地方，我們是立法權，媒體是第四權，正式報告有其必要。

柯說，預算報告內已包含疫苗採購及施打計畫，一問馬上就有答案。陳回，委員怎麼問不管，我們需要正式的官方報告，到底在怕什麼？柯說：「完全沒害怕，不要再亂搞了好不好，要問隨妳問」。陳再強調，質詢是我們的權利。

而後，民進黨團書記長羅致政也加入戰局批評：「你們把簡單的問題複雜化，是要杯葛紓困預算是不是？」陳玉珍則反嗆：「多一個報告會怎樣，你們是行政院立法局？」眼見衝突激烈，游錫堃裁示休息，朝野立委經私下討論，最終決議不另做專報，但在協商結論載明，將疫苗內容納入紓困預算報告中。

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