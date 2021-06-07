停課到暑假 蔡炳坤︰北市取消紙本期末考 畢業證書寄送到府

台北市副市長蔡炳坤表示，各校期末考改採多元、線上評量取代紙本考試，畢業證書則由學校郵寄到府，暑假期間相關的學生社團、活動全面取消，幼兒園、課輔班、補習班等則依照比例退費。（北市府提供）

2021/06/07 18:53

〔記者鄭名翔／台北報導〕全國三級警戒延長至6月28日，各級學校停課至7月2日；台北市副市長蔡炳坤表示，各校期末考改採多元、線上評量取代紙本考試，但須維持同一年級同一科目標準一致，而頒獎項目及成績單留待下學期補發，畢業證書則由學校郵寄到府，暑假期間相關的學生社團、活動全面取消，幼兒園、課輔班、補習班等則依照比例退費。

蔡炳坤指出，停課再延長至暑假，期末考將取消實體紙本測驗，改由多元評量方式，包括線上測驗、或調整評量次數及比例，將平時考試成績合併計算，一切授權校方妥為處理，但須維持同一年級同一科目標準一致原則；而期末有些頒獎、成績單等則待下學期開學補發。

至於畢業生因有升學問題，因此相關成績及畢業證書由校方郵寄到府，其他服務學習、改過、銷過等辦法交由校方以多元方式從寬彈性處理，補考及補修則調整為線上進行；幼兒園於6月份原則上不收費、課輔班、補習班等則依照比例退費；而暑假期間的社團活動全面取消，視疫情發展再做因應。

蔡炳坤也提到，因停課導致學校團膳業者在人事、場租、食材都受到衝擊，北市府同意以延長供餐一學期方式，自今年8月1日至明年1月，按照規定延長、擴充契約等方式予以紓困。

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