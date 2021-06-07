台北醫療量能暫對外不支援 柯文哲：先把北部問題解決

台北市長柯文哲表示，雙北疫情趨緩，目前北市防疫專責病房及防疫旅館已達3千床，醫療量能足夠，但仍著眼「先把北部問題解決掉」，南部未傳疫情暫不支援。（北市府提供）

2021/06/07 18:58

〔記者鄭名翔／台北報導〕國內今天增211例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診，雙北地區確診數下降，但全國各地幾乎皆傳疫情，苗栗縣更為嚴峻，急需各方支援；台北市長柯文哲今天下午表示，雙北疫情趨緩，但各行政區皆有隱藏性感染源，目前靠著三級管制控制，稍有鬆懈就會爆發，因此目前雖防疫專責病房及防疫旅館已達3千床，醫療量能足夠，但仍著眼「先把北部問題解決掉」，南部未傳疫情暫不支援。

雙北確診數雖逐日減少，但柯文哲曾斷言疫情將擴散全國，如今苗栗爆發電子大廠疑工群聚感染；柯文哲今主持北市防疫記者會說，從北市快篩陽性人數遞減分析，疫情確實趨緩，但麻煩的是各地都有隱藏性感染源，管制一放鬆「保證就會增加」。

柯文哲說，去年泰國防疫不錯，至今年3月才崩盤，可能因新型態的變種病毒傳染力較強，台灣也面臨同樣情況，因此雙北地區疫情雖有緩和，但其他地方「我不敢說」，整個社區到處都有潛伏感染源，大戰略上仍必須以最低成本維持三級管制稱到疫苗全面施打。

柯文哲指出，北市防疫專責病房、專責旅館大約3千床，整體醫療及檢疫量能足夠，至於是否支援南部，因南部暫無疫情還沒必要，「先把北部問題解決掉」。

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