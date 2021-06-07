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    首頁　>　臺北市

    不知北投專責醫院被柯酸「是選區議員嗎」 黃郁芬：市府資料沒有

    黃郁芬說，北投區沒有防疫旅館、醫院的資訊，就是來自於柯文哲上週五記者會上自己揭露的小圖板。（圖：黃郁芬提供）

    黃郁芬說，北投區沒有防疫旅館、醫院的資訊，就是來自於柯文哲上週五記者會上自己揭露的小圖板。（圖：黃郁芬提供）

    2021/06/07 20:33

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員黃郁芬日前接獲民眾投訴，並質疑台北市長柯文哲在上週6月4日時，還未規劃北投區的防疫專責病房、醫院，結果柯文哲今天在防疫記者會大酸黃「台灣最大醫院台北榮總，在北投區，選區議員不曉得，該區振興醫院，黃是那選區議員嗎？」

    黃郁芬受訪表示，北投區沒有防疫旅館、醫院的資訊，就是來自於柯文哲上週五記者會上自己揭露的小圖板，北市府公布的「北市區域聯防」架構圖顯示，12行政區中11個區都有代表的防疫專責病房、醫院，但唯獨北投區沒有註明，而士林區則顯示，防疫專責病房包括新光醫院，專責醫院則是陽明醫院；她的辦公室詢問台北市政府幕僚，北市上週五幕僚坦承，北投區「還在洽談中」。

    黃郁芬無奈說，柯文哲有時間嗆，不如好好說明這張「區域聯防架構」圖，而這也是民眾對她提出的疑慮，但柯文哲非但不說明，還說空話抹黑議員、嗆議員，讓防疫記者會成為宣傳自己政績、做政治攻防的場域，為何不好好協調醫院，讓社區無症狀、輕症狀者有更好隔離環境；如果上述是誤會，「那請台北市政府自己做好手板，不要讓北投區民眾緊張」。

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    黃郁芬說，北投區沒有防疫旅館、醫院的資訊，就是來自於柯文哲上週五記者會上自己揭露的小圖板。（圖：黃郁芬提供）

    黃郁芬說，北投區沒有防疫旅館、醫院的資訊，就是來自於柯文哲上週五記者會上自己揭露的小圖板。（圖：黃郁芬提供）

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