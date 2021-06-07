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    首頁　>　臺北市

    四級警戒封城難 柯文哲：三級3週全世界半導體都受影響

    柯文哲表示以最低成本進行三級管制，撐到疫苗到台灣，因全島四級警戒封城執行難，台灣封城3週，世界半導體都會受影響。（北市府提供）

    柯文哲表示以最低成本進行三級管制，撐到疫苗到台灣，因全島四級警戒封城執行難，台灣封城3週，世界半導體都會受影響。（北市府提供）

    2021/06/07 18:41

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市本土疫情趨緩，不過市長柯文哲今天於防疫記者會被媒體問及，美國提供疫苗也不足以讓民眾普遍施打，是否推估8月才能解決三級警戒嗎？怎麼看專家建議中央應該要停工、封城？柯文哲回答，現在是要以最低成本進行三級管制，撐到疫苗到台灣，因全島四級警戒封城執行難，台灣封城3週，世界半導體都會受影響。

    柯文哲指出，停工、封城，就是四級管制，台灣是一日生活圈，封城要有效，就是全島一起封，且依據過去經驗，如果宣布北市要封城，前一晚高速公路就塞車了，從武漢封城的例子可知，要封城講比較容易，執行上困難，只有雙北封沒有用，要全島一起封。

    柯文哲表示，問題是台灣封城3週，世界半導體都會受影響，這不得了，所以很務實講，如何最低成本以三級管制撐到疫苗到，恐怕是現階段唯一選項。

    被問及是否擔心民眾鬆懈而破功？柯文哲說，這是很令人擔憂的事情，在其他國家發生多起，日本東京是最典型例子，的確疫情繃久，人就會跑、爆發，要思考如何以最低成本維持疫情可以控制？三級管制到底可以撐多久？如果可能，疫苗還是能弄多少算多少、打多少算多少。

    柯還說，三級管制如果要撐3個月，升斗小民不知道怎麼辦，領薪水的無所謂，夜市攤販到底要怎麼活下去，這都是問題。

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