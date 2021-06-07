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    首頁　>　臺北市

    國台辦嗆美停止與台灣地區往來 張廖萬堅：不顧台人健康只想併吞

    中國國台辦發言人馬曉光今日嗆聲，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，慎重妥善處理台灣問題，停止同「中國台灣地區」任何形式的官方往來和軍事聯繫。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人馬曉光今日嗆聲，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，慎重妥善處理台灣問題，停止同「中國台灣地區」任何形式的官方往來和軍事聯繫。（翻攝直播）

    2021/06/07 18:22

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯昨日搭乘美軍C17運輸機來台，宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗。中國國台辦發言人馬曉光今日嗆聲，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，慎重妥善處理台灣問題，停止同「中國台灣地區」任何形式的官方往來和軍事聯繫；民進黨立委張廖萬堅受訪回批，中國真的是草菅人命，完全不顧台灣人生命健康，就是想要併吞台灣。

    馬曉光嗆言，目前台灣疫情持續惡化，民進黨當局無視廣大台胞生命健康安全，處心積慮挑釁兩岸關係，製造事端，再次暴露民進黨當局視民眾生命如草芥、不顧台灣民眾健康福祉、一味進行政治操作的謀「獨」本性與醜惡嘴臉。

    民進黨立委張廖萬堅批評，中國真的是草菅人命，不斷在阻擋台灣取得外國疫苗，更與國內的政治團體裡應外合「以疫亂政」，這些恐嚇舉措只會讓台灣人民越來越遠。

    張廖萬堅指出，台灣人民已經看清中共真面目，現在中國只想併吞台灣，完全不管你生命健康安全，不但阻止德國BNT疫苗，國台辦還不斷放話政治操作，不把台灣人的生命健康納入考量，只是一昧打壓台灣，向全世界宣稱是「中國台灣」，這種國家台灣人應與它漸行漸遠。

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