疑似確診死在家中警方轟衛生局甩鍋 北市修SOP︰雙方都要到場

北市副市長黃珊珊今表示，未來疑染疫在家死亡，警方及衛生局都須到場相驗釐清，後續處置再分流。（北市府提供）

2021/06/07 18:17

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市屢傳疑似確診者在家死亡，但有員警抱怨，依歸定通報北市衛生局，但衛生局不到場、不篩檢，怒批是「甩鍋、卸責」；北市副市長黃珊珊今解釋，過去死亡案件都是由警方、檢察官相驗，若確有與疫情有關才由衛生局處理，但因最近屢傳類似情形，故修改作業流程，未來凡接獲通報，警方、衛生局都要到場，同步進行司法及行政相驗。

北市基層警員於網路發文指出，近期處理在家死亡案件，得知死者有感冒症狀、體溫高達39度，立即依照流程通報衛生局，未來卻得到「不到場、不篩檢，一切都給警察、檢察官及法醫處理」的回覆，最後只能由警方穿防護衣處理，後發現死者及3家屬都確診，痛批衛生局甩鍋、卸責。

黃珊珊今於北市防疫記者會上解釋，過去一般死亡都是警方、檢察官進行司法相驗，若為確診者、居家隔離、檢疫等與疫情相關，由衛生局現場處理，此案因警方通報後，衛生局查核發現非匡列或居隔對象，才會認為與業務無關。

黃珊珊說，近期發生許多類似案例，因此修正SOP流程，未來只要接獲民眾通報，警察局與衛生局要一起到現場，釐清是否病死、同步司法及行政相驗，後續再分流處理，第一時間不能有任何推卸責任情事。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法