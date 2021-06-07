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    首頁　>　臺北市

    放話醫護不打就繳庫！柯文哲坦承：台北市今天還剩6900劑AZ疫苗

    台北市長柯文哲今天下午在防疫記者會中坦承，台北市的醫院至今天有約6900劑疫苗沒打，顯然醫護人員在觀望，「那些疫苗要打就打，不打就繳庫，乾脆繳回來，給要打的人打」。（北市府提供）

    台北市長柯文哲今天下午在防疫記者會中坦承，台北市的醫院至今天有約6900劑疫苗沒打，顯然醫護人員在觀望，「那些疫苗要打就打，不打就繳庫，乾脆繳回來，給要打的人打」。（北市府提供）

    2021/06/07 17:41

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午主持武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫記者會，被媒體問及，台北市仍有醫護拒打AZ疫苗，在等防護力更高的Moderna莫德納疫苗，這對其他人公平嗎？根據中央每日疫苗發配報表，日前14萬1000劑疫苗剩多少劑？柯文哲坦承，台北市的醫院至今天有約6900劑疫苗沒打，顯然醫護人員在觀望，「那些疫苗要打就打，不打就繳庫，乾脆繳回來，給要打的人打」；他並認為，可不可自選疫苗廠牌，是大問題，將來有國產疫苗，問題更大。

    媒體問及，醫護等莫德納對其他公平嗎？疫苗有無風險？如何管制？柯文哲表示，這的確大問題，從統計得知，即便是AZ、莫德納，「你給大家挑，大家還會挑莫德納，而將來還有國產可以選，問題更大」，一個國家疫也不可能太多種疫苗，會造成行政成本變高，「這的確大問題，將來疫苗很多種，可不可選？很多廠牌，要不要給老百姓可不可選？這問題現在不大，將來會變成大問題」。

    對於台北市最近取得5.4萬劑疫苗，打了多少？未完成2劑醫護多少？而中央報表呈現至6月4日累計已配送台北市14萬1000劑，目前剩幾劑沒打完？沒打完原因？柯文哲回應，看起來到今天為止該打的都打，唯一是還有6900劑在醫院，顯然醫院裡面醫護人員也在觀望，但台北市政府自己造冊施打疫苗者，都沒問題。

    柯文哲又提及，所以「到底要不要給他們選疫苗？這的確是問題」；但談到沒打疫苗的醫護，他又說，造冊打完，要打的一批批上來，都打完沒問題，醫院那些疫苗，要打就打，不打就繳庫，乾脆繳回來，給要打的人打。

    至於如何規劃中央新分配的莫德納疫苗接種對象？柯文哲回說，中央規定也是給第一類的打，所以按照第一類規定，「AZ打完的（單位）優先給（莫德納） ，AZ還很多的（單位）給少一點」。

    市府副發言人林珍羽會後受訪補充，目前依據各單位醫療量能需、需求，分配疫苗，她指柯文哲的意思是，打完的單位先給莫德納，依照醫療量能，依需求，缺多少補少疫苗。

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