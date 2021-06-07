中國外交部嗆美議員訪台違反一中 賴瑞隆︰不應干預美台往來

中國外交部發言人汪文斌今日表示，美國會議員訪問台灣並會見台灣地區領導人，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此「堅決反對」，已向美方提出嚴正交涉。（美聯社資料照）

2021/06/07 17:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯昨日搭乘美軍C17運輸機訪台，並宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗。中國外交部發言人汪文斌今日表示，美國會議員訪問台灣並會見台灣地區領導人，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此「堅決反對」，已向美方提出嚴正交涉；民進黨立委賴瑞隆受訪批評，中國不應干預美台往來，更不要一直阻擾台灣獲得疫苗。

汪文斌指出，中方敦促美方把堅持奉行一個中國政策的表態落到實處，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣開展任何形式的官方往來，慎重處理台灣問題，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免給中美關系和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。

民進黨立委賴瑞隆質疑，台灣人民健康最為重要，美國要提供疫苗給台灣，中國不應只是政治思考，一昧打壓台灣的做法並不恰當，對全球防疫而言，更不是正面積極作為，也不應干預美台官方來往。

賴瑞隆提及，中國若持續打壓阻擾，只會讓台灣越來越遠，台灣人民只會對中共更加反感，不要一直在歷史上做出錯誤的行為，中國不應該凡事都用政治思考，如果希望台灣民眾更好，就不應反對美國提供疫苗，連普世價值都在反對。

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