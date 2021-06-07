三級警戒再延長！林靜儀批：沒料到雙北竟搞成到處破口

林靜儀還指出台北市、新北市，疫苗接種安排混亂問題。（資料照）

2021/06/07 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕中央流行疫情指揮中心今（7日）宣布，全國疫情警戒第三級延長至6月28日，醫師林靜儀對此表示贊同，她說，「不然6/14端午連假再從北部大量人潮往南移動的過程，真的難以想像會造成什麼疫情的擴散」。

林靜儀針對雙北的防疫工作指出，雙北到上個週末才不甘不願要開始對市場進行人流管制，電子圍籬沒落實，確診的人要不就是在家待好幾天才被通知，要不就是落跑到中南部疫調才發現。

林靜儀表示，她相信民眾也難以想像，雙北這樣全台資源最豐沛的地方，嗆聲中央「我指揮防疫應該也不會太差」、砲轟中央「嚴重疏忽」的二位首長；一個在5/16說「病例增多無法有效疫調，應要求確診者主動通知接觸者」，結果6/2說「透過疫調匡列出可能被傳染的人，圍堵疫情。」另一個優先喊考慮方艙、封城準備、然後現在又回頭推廣篩。

林靜儀反酸雙北表示，「我同意指揮中心上個月的評估有問題，他們沒有評估到雙北竟然可以搞成這樣，到處破口」，林靜儀還批評兩位市長，不知道什麼時候把市民的生活與生命，和醫護的防疫放在自己的聲量之前。

林靜儀還指出台北市、新北市，疫苗接種安排混亂問題。她說，兩位講話特別大聲的市長讓防疫人員接種混亂，甚至傳出排序個案插隊問題，反觀他縣市則可以順利安排接種疫苗。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法