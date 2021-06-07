北一女、台大女廁偷拍 攝狼肖想減刑被駁

嫌犯張子彥。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

2021/06/07 18:38

〔記者楊國文／台北報導〕某知名科技大學畢業的28歲男子張子彥，為滿足偷窺的性廦好，竟涉嫌在第一學府台灣大學、北一女等名校、台北市政府所屬機關等女廁以手持行動電話偷錄、或偷裝9支針孔攝影機偷拍女生如廁，確定身份的被害人多達60人，由於偷拍人數眾多，張男還分門別開設「女優」、「高學歷」等不同資料夾以便欣賞，被害人身心受創提告，甚至稱害怕使用女公廁而憋尿造成血尿，一審判張男4年徒刑、得易科罰金刑判2年；張上訴自稱患有強迫症，身心比不上正常人，請求輕判，仍被高等法院判決駁回上訴。

高等法院斥責，張男絕大部份作案都是「計劃性犯案」，從備置工具、勘查現場、設置偷拍器材、事後找尋被害人資料確認身份，甚至與友人分享偷拍心得，均可看出其心思縝密，可確認作案時智能、精神狀態均正常，並無減刑原因，因此駁回上訴。

檢察官起訴指控，2016年4月，1名台灣大學女清潔工打掃廁所時，發現蹲式馬桶前方沖水桿被裝設針孔攝影，台大校方緊急向警方報案，警方循線查獲擔任快遞人員的張子彥，並在張的電腦裡起獲已被分類的大量偷拍檔案。

檢警清查張的電腦檔案發現，初計有上百人受害，被偷拍被害人年齡層分布極廣，國中生、高中生、大學生乃至於職業婦女都有。此外，因硬碟檔案龐大，張男還在硬碟內分門別類，以被害人職業別、就謮學校等分類，如分類為「女優」、「高學歷」等資料夾，再將各被害人開設獨立資料夾，性僻好令人匪所思，將張依妨害秘密罪起訴。

台北地院審理時，張男認罪，亦向被害人請求和解，自稱資力不足，僅提出每人賠償10萬元，但沒有被害人有和解意願，被害人異口同聲痛斥張男，部份被害人泣訴因發生此案使她們身心備受打擊，不敢再使用公共則所，也不敢到百貨公司換裝試衣，也因為不斷憋尿而造成血尿情形，危害身心健康甚巨，以致需定期至精竟科就診。

也有人未出庭，而以具狀方式表示，本案後一直擔心影外流，「總是覺得自己身體被眾人窺視，甚至與男性在同一空間共處，就會感到不適與恐懼，也不想靠近男性，更不想被注視」，字字充滿血淚。檢方指控，張的犯罪行徑造成多位被害人一生難以抹滅的陰影，建請法院對張判處重刑。

台北地院認為，張男偷拍大批被害女子，並將不堪影像存入檔案，分門別類，以滿足其特殊僻好，遂行其扭曲的變態成就感，物化女性莫此為甚，應予非難，依妨害秘密罪判刑4年，不得易科罰金部份則判刑2年。

張認為判刑過重，上訴請求減刑，但高等法院認定上訴無理由，判決駁回。還可上訴。

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