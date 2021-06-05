台大醫院駐衛警猝死廁所隔天才被發現 警初判疑心臟病發

台大醫院60歲王姓駐衛警，昨（4）日在醫院上班時意外猝死，直到今日清晨才被發現倒臥廁所內。警方初步排除染疫，懷疑是心臟病猝死，將進一步釐清死因。（資料照）

2021/06/05 17:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕台大醫院60歲王姓駐衛警，昨（4）日在醫院上班時意外猝死，直到今日清晨才被發現倒臥廁所內。警方初步排除染疫，懷疑是心臟病猝死，將進一步釐清死因。

隸屬台大醫院駐警隊的王姓男子，4日上班時中途想上廁所，但此後便不見蹤影。由於他反鎖廁所內，無人知曉，所以一直到5日清晨4時許才被發現倒臥在廁所內。

轄管中正一分局據報到場勘查，目前排除外力介入，而經院方緊急篩檢，也排除染疫，至於詳細事發原因仍有待釐清。

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