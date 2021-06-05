加快接種速度 柯P：台北市民打疫苗免費

柯文哲主持防疫記者會，並說明疫苗接種策略。（圖：北市府提供）

2021/06/05 17:50

〔記者郭安家／台北報導〕台北市柯文哲今天在防疫記者會宣布，台北市政府規畫，為了讓打疫苗速率更快，少掉步驟，所以掛號費就不處理，因此所以在台北市接種武漢肺炎疫苗，就是免費。台北市政府副發言人林珍羽受訪補充，目前10類有公費疫苗，而10類以外、且設籍台北市民眾，只要在台北市施打疫苗，皆免掛號費負擔，民眾可省下500至600元。

根據指揮中心規定，民眾自費接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗所需的費用為掛號費、診察費、注射費等；疫苗費用則是免收；指揮中心也協調各級醫院收費上限，醫學中心600元，區域醫院550元，地區醫院 500元。柯則宣布，設籍台北市且在北市施打疫苗者免費。

柯文哲說，中央發下疫苗，近幾天1天打到1萬支上下，今、明兩天就全打完了，北市打疫苗的策略是，中央明確講什麼時候疫苗下來，發多少？依成本效益，在最短最時間內打完，但北市也要穩紮穩打，醫院是第一線，再來是12區的健康服務中心門診部，再來是大型場館，若醫院可以解決就解決，數量一下子太多就啟用大型場館。

至於打疫苗地點，柯文哲說，北市場館會有選擇性，如小巨蛋、花博爭豔館，是看上交通便利，有捷運站，台北市的疫情現在有控制但沒有被撲滅，未來兩周維持三級警戒，但考慮行政成本，不想對經濟造成傷害，所以針對熱點、熱區，用不同方式消滅把它、解決掉，也會準備好打疫苗計畫，就看中央何時發下來。

柯文哲認為，最差的狀況下，台灣再撑2個月還是有疫苗，現在是如何用最低的成本撐過這2個月。

柯文哲說，疫情既然已經散開了，想用疫苗防疫的手段恐怕不切實際，到時候疫苗進來，還是按照中央公布順序，醫護人員優先，再來是防疫有關的人員，疫苗沒有全面抵達台灣前，應該以最低的行政成本維持三級管制，撐到疫苗到來。

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