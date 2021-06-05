北投一家四口3死僅存女兒確診 柯P呼籲：親友間要視訊聯絡

柯文哲說，現在大家少出門，並不是完全跟社會不來往，要保持隔離，彼此也要多聯絡，看到怪怪、不對勁，該就醫就趕快就醫。（台北市政府提供）

2021/06/05 17:36

〔記者郭安家／台北報導〕台北市北投區發生一家四口3死命案，死者為年邁的父母與大兒子，倖存50多歲女兒發燒快篩確診，但事前不在台北市衛生局匡列的名單之內。台北市長柯文哲今天下午於防疫記者會說明，此案是4人住在一起多天，其他家人打電話沒接，才請里長破門而入；呼籲很多人躲在家裡，不是叫你躲在山洞，親友間還是要視訊問候、通訊交談。

社會局長周榆修回應，投一家四口3位過世，都是高齡者，查明後這家沒有任何福利身分、也不是弱勢，經濟上也都還有一定水平，主要是5月疫情爆發，住萬華兒子回北投照顧父母，跟家人同住；快篩結果妹妹陽性，其餘則中午採檢，還要等最後結果。

柯文哲說，最近請大家沒事不要出門，很多人躲在家裡，不是叫你躲在山洞，總是有親戚朋友，彼此電話問候、e-mail、視訊還是必要。他說，此案例是4人住一起，好幾天家人打電話沒接，里長才破門而入。現在大家少出門，並不是完全跟社會不來往，要保持隔離，彼此也要多聯絡，不管電話、視訊看一看，總是可看到怪怪、不對勁，該就醫就趕快就醫。

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