蔡總統指示強化醫療能量 成立「竹竹苗防疫作戰聯盟」

總統蔡英文宣示組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」。（總統府提供）

2021/06/05 17:04

〔記者李欣芳／台北報導〕本土疫情嚴峻，總統蔡英文今天下午表示，她已經請新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌與新竹縣長楊文科組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」，整合區域內的防疫能量，全力守護區域所有人的健康，也把國家的重要的產業安全防線鞏固起來。

年長國民將列為疫苗優先施打對象

蔡英文今天下午在總統府透過臉書發表線上談話，她說，這波疫情仍然嚴峻，除了雙北市之外，在苗栗科學園區的感染狀況也令人擔心，更令我們心疼不捨的是，不少年長、慢性病患者離我們而去，她已交代中央疫情指揮中心持續強化醫療的能量，降低重症患者比率和死亡率，指揮中心已宣布後續疫苗施打的順序，年長的國民將列為優先施打對象。

蔡英文說，指揮中心昨天起已在苗栗設置前進指揮所，她已打電話給苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科，告訴他們只要有任何中央需要協助的事，「我們一定全力以赴」。

蔡英文強調，竹竹苗是共同生活圈，也是科技產業的重鎮，她已經請林市長與徐縣長與楊縣長組成竹竹苗防疫作戰聯盟，整合區域內的防疫能量，全力守護區域所有人的健康，也把國家的重要的產業安全防線鞏固起來。

她表示，前幾天已指示國防部，全力支援新竹篩檢站的設立。要感謝我們國軍弟兄姊妹的全力投入，在18個小時內，迅速完成設置工作。今天早上，「竹科專案篩檢站」已經開始運作，分秒必爭，務必把疫情防線守住。

蔡英文說，目前中央疫情指揮中心在苗栗設置的前進指揮所，是由經驗豐富的王必勝醫師擔任指揮官，這兩天已經協助電子廠宿舍降載、廠區分流作業，實施大量篩檢、以及保留和擴大全縣的醫療收治能量。

她表示，這一波的疫情涉及移工，勞動部已經投入協助確保移工在工作職場、生活安置都合乎防疫的需要，也會持續強化衛教宣導的能量跟速度，讓移工朋友能夠快速理解，在疫情嚴峻期，各項防疫的加強措施，協助他們維護健康安全，一起努力守住台灣的疫情。

最後，蔡英文說，過去這三天以來，疫情狀況仍然緊張，政府一定會盡全力來控制，也希望各縣市首長持續跟中央政府加強合作，例如對於傳統市場、批發市場的人流管制，後續疫苗接種的規劃安排等等，一起在最短的時間內把疫情控制下來。她也要拜託大家，忍耐一時的不便，這幾天盡量待在家裡，不要出門。大家待在家，就是減輕前線醫療、防疫人員的負擔，我們繼續加油努力！

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法