累計224死！柯文哲喊別驚慌：疫情熱區要圍堵 冷區用殲滅戰

台北市長柯文哲主持防疫記者會。（記者蔡亞樺翻攝）

2021/06/05 17:22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（5）日公布，確診人數本土476例、死亡37例。台北市長柯文哲今天說，確診死亡總人數已經225人（指揮中心後來更正為新增死亡37例，累計224人），大部分是長者，他坦言，國內病程發生時間比起國外還快，但也不要太驚慌，目前讓Rt值小於一、控制疫情才是重點，因此疫情熱區萬華區採取圍堵，點狀疫情熱點（冷區）的其他行政區則殲滅，各有不同疫情消滅方式。

柯文哲強調，目前北市府準備好疫苗施打計畫，就看中央何時發疫苗，據他所知美國疫苗已經施打3億劑，每個月生產量7萬劑，再2個月就能打完，疫苗送到世界各地，因此再撐2個月還是有疫苗，思考用最低成本撐過這2個月。

台北市政府今下午召開防疫記者會，柯文哲指出，確診死亡案例從發生到死亡一般來講時間2週以上，目前國內確診死亡大部分都是長者，發生平均8點多天，比起國外還快，但死亡人數與感染時間有時間差，不要太過於驚慌，要看的是疾病變化的趨勢。

柯指出，從過去6週時間來看12行政區的變化，一開始萬華比較嚴重，到現在各行政區越來越平均、有一定確診人數。由於昨日下雨因素，萬華快篩站昨日快篩人數357人、快篩陽性率4.8％，看起來疫情有被壓制但還沒消滅，代表在北市到處都有，因此他思考的是讓Rt值小於一，就是每個人傳染人數小於一人，就可以慢慢控制。

柯文哲強調，過去5天新增確診案例還是在疫情熱區的萬華，其他行政區則是點狀、比較小的群聚案例，目前救護車運送患者沒問題，醫院量能是夠的，加強版專責防疫旅館也能騰出一半支援薪北市，但目前疫情潛伏在台灣每個角落，因此如何撲滅疫情，是未來2、3週的工作重點。

柯文哲認為，疫苗還無法在台灣全面施打，還是要以最低行政成本維持三級警戒管制，撐到疫苗到來。因此市府採取策略防止擴散，在疫情熱區的萬華趕快去做普篩的快篩，但也發現問題，發現該來的人沒來、不該來的來一堆人，所以要結合民政社政系統，造冊方式確保該來篩檢的人有來。至於有點狀確診的其他行政區，還在想辦法。

最後柯文哲重申，現階段北市疫情沒有撲滅，未來2、3週維持三級警戒管制，對經濟不會造成太大傷害，熱區或熱點各有不同消滅方式。台北市聯合醫院副總院長璩大成補充，萬華區採圍堵策略，機動防疫隊定期移動採檢，和平、剝皮寮持續採檢消滅億情。

璩大成說，感染個案數不多的其他行政區，就透過精準疫調找出感染源，逐一阻斷殲滅，因此要靠區域聯防，結合醫療、公衛、交通資源快把找出疑似高度危險的人出來篩檢，針對不同區做資源整合，讓熱區變冷區、冷區變沒有個案。

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台北市長柯文哲指出，針對疫情熱區、疫情熱點的冷區有不同消滅方式。（台北市政府提供）

台北市長柯文哲指出，針對疫情熱區、疫情熱點的冷區有不同消滅方式。（台北市政府提供）

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