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    北市市場監視器管不住人潮炸鍋 柯文哲撂狠話：明起警察管

    濱江市場外攤今上午狀況。（取自北市市場即時影像）

    濱江市場外攤今上午狀況。（取自北市市場即時影像）

    2021/06/05 16:48

    〔記者楊心慧／台北報導〕每到假日台北市戶外市場都會有人潮爆多的狀況，台北市產發局為避免市場採買尖峰時段人潮密集，今起每週六、日上午8時至12時將在雙和市場、濱江市場外圍、虎林市場實施交通管制及人流管制，沒想到今上午仍管控不住人潮，依舊爆滿採買人潮，台北市長柯文哲今撂下狠話，指訴諸自動自發沒有效，明天開始就會用警察管制市場人流，「明天就開始實施！」

    柯文哲指出，剛開始鼓勵大家一週採買兩次，但大家不能把這「兩次」，都用在週六、週日，因此濱江市場還是人很多，現在還是會架監視器（市場即時影像系統）給民眾參考人流，人少的時候再去，但訴諸自動自發沒效，明天開始就會用警察管制市場人流。

    北市府建置的市場即時影像系統，有些被攤商的攤棚擋住，也有視角不好，柯文哲表示，有抱怨就會處理，今天就會做修正，市場沒辦法裝很多監視器，但會選較好的視角，讓民眾了解現場狀況。

    另外，北市府針對公有市場要求進行人流管制、量體溫、實聯制，甚至要求4分之1的攤商自主休息，但公有市場攤商抱怨，有問題沒有防疫措施的都是戶外市場（外攤），大多都屬違規攤販，公有市場做好防疫，也沒什麼人潮，質疑市府為何不祭出強硬手段，要求取締外攤違規攤販。

    柯文哲表示，台北市流動攤販大概有3萬攤，本來就是要解決的問題，市府本來就有流動攤販的管理辦法，一開始是訴諸道德自我管理，但如果管理不好公權力就會介入，今天起就會開始處理。

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    台北市長柯文哲今撂下狠話，指訴諸自動自發沒有效，明天開始就會用警察管制市場人流，「明天就開始實施！」（北市府提供）

    台北市長柯文哲今撂下狠話，指訴諸自動自發沒有效，明天開始就會用警察管制市場人流，「明天就開始實施！」（北市府提供）

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