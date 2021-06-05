為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市豪雨成災 柯文哲：每小時降雨78毫米有淹水市府負責

    柯文哲說，如果每小時78毫米以下有淹水，台北市政府負責。（台北市政府提供）

    柯文哲說，如果每小時78毫米以下有淹水，台北市政府負責。（台北市政府提供）

    2021/06/05 16:56

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市昨天下午一場豪雨竟出現595件災情，忠孝東路5段成「泥羅河」，水淹至輪胎、機車傾倒泡水，台北市長柯文哲卻說，排水設計處理量每小時78毫米，超過此防洪標準就可能淹水；挨批甩鍋。他今天下午又說，「我也滿驚訝、嚇一跳」、「如果每小時78毫米以下有淹水，台北市政府負責」，超過78毫米，很誠實說還有可能淹水。

    台北市議員許淑華指出，問題根本是垃圾從上游沖刷到大排溝，且排水口設計不佳，是人為疏失！對此，柯文哲重申，北市防洪設計目前每小時雨量78毫米，這可應付，超過78毫米還是會淹水，「事實上我也滿驚訝」，昨天雨量大概是歷史上近幾十年來排名第5，「我也嚇一跳」，主要降雨區還有每小時129毫米，的確相當多。

    柯文哲說，很有人問排水安全預值，是否再往上提，而北市過去也有一個2030防洪計畫標準，要從78毫米到88毫米，牽涉到很多設計還要改進，還是要花很多錢 。

    柯文哲說，結論目前是，如果每小時78豪米以下有淹水，台北市政府負責，如果超過78毫米，也要很誠實說還是有可能淹水，但昨天淹水退很快，只要不是連續一直下78毫米，水就會第二鐘頭內消掉。

    但對於忠孝東路5段水退去後出現坑疤，被質疑豆腐渣工程，週三卻才會修好，柯文哲僅說，每次颱風、強降雨，會收集問題、分門別類、提出反省改進計畫，都會一步步解決，建構更安全城市本來就是施政目標，放心，只要有問題都會反省改進。

    談到許淑華質疑海綿城市預算到底花在哪裡？柯文哲則說，預算都是議會有審查，哪一筆用不對，你們就拿來來講。

    外界質疑，柯文哲昨天第一時間未說明民眾財損怎麼辦？社會局長周榆修則說，依照經濟部水災災害救助標準，以實際居住屋為資格，淹水50至100公分補助1萬元，淹水超過100公分補助2萬元，民眾需拍照跟區公所申請會勘。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雨炸台北！松仁路昨成「泥羅河」 水退道路碎裂被疑豆腐渣工程
    2021/06/05 12:14

    雨炸台北！松仁路昨成「泥羅河」 水退道路碎裂被疑豆腐渣工程
    暴雨讓他撈到魚！ 地點在台北信義區…
    2021/06/04 23:25

    暴雨讓他撈到魚！ 地點在台北信義區…
    北市大淹水！氣象粉專：台灣防災很強 只是災害太變態
    2021/06/04 19:37

    北市大淹水！氣象粉專：台灣防災很強 只是災害太變態
    北市信義區暴雨 上演「少年米奇的奇幻漂流」
    2021/06/04 18:48

    北市信義區暴雨 上演「少年米奇的奇幻漂流」
    台北東區淹大水 議員嘆忠孝東路管線改善還沒做完
    2021/06/04 16:52

    台北東區淹大水 議員嘆忠孝東路管線改善還沒做完
    北市忠孝東路慘變漂漂河水淹半個輪胎高 網直呼：有夠扯！
    2021/06/04 15:04

    北市忠孝東路慘變漂漂河水淹半個輪胎高 網直呼：有夠扯！
    臺北市今日熱門
    柯文哲拍板建置市場即時影像監看人流 先試辦這5個地點
    2021/06/02 12:40

    柯文哲拍板建置市場即時影像監看人流 先試辦這5個地點

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/05 17:15

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0上路孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看
    2021/06/05 17:20

    紓困4.0上路孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看 影片

    疫情三級警戒期間 高檢署今公布假釋者報到、毒犯定期採尿等替代措施
    2021/05/31 11:55

    疫情三級警戒期間 高檢署今公布假釋者報到、毒犯定期採尿等替代措施

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播