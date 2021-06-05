北市豪雨成災 柯文哲：每小時降雨78毫米有淹水市府負責

柯文哲說，如果每小時78毫米以下有淹水，台北市政府負責。（台北市政府提供）

2021/06/05 16:56

〔記者郭安家／台北報導〕台北市昨天下午一場豪雨竟出現595件災情，忠孝東路5段成「泥羅河」，水淹至輪胎、機車傾倒泡水，台北市長柯文哲卻說，排水設計處理量每小時78毫米，超過此防洪標準就可能淹水；挨批甩鍋。他今天下午又說，「我也滿驚訝、嚇一跳」、「如果每小時78毫米以下有淹水，台北市政府負責」，超過78毫米，很誠實說還有可能淹水。

台北市議員許淑華指出，問題根本是垃圾從上游沖刷到大排溝，且排水口設計不佳，是人為疏失！對此，柯文哲重申，北市防洪設計目前每小時雨量78毫米，這可應付，超過78毫米還是會淹水，「事實上我也滿驚訝」，昨天雨量大概是歷史上近幾十年來排名第5，「我也嚇一跳」，主要降雨區還有每小時129毫米，的確相當多。

柯文哲說，很有人問排水安全預值，是否再往上提，而北市過去也有一個2030防洪計畫標準，要從78毫米到88毫米，牽涉到很多設計還要改進，還是要花很多錢 。

柯文哲說，結論目前是，如果每小時78豪米以下有淹水，台北市政府負責，如果超過78毫米，也要很誠實說還是有可能淹水，但昨天淹水退很快，只要不是連續一直下78毫米，水就會第二鐘頭內消掉。

但對於忠孝東路5段水退去後出現坑疤，被質疑豆腐渣工程，週三卻才會修好，柯文哲僅說，每次颱風、強降雨，會收集問題、分門別類、提出反省改進計畫，都會一步步解決，建構更安全城市本來就是施政目標，放心，只要有問題都會反省改進。

談到許淑華質疑海綿城市預算到底花在哪裡？柯文哲則說，預算都是議會有審查，哪一筆用不對，你們就拿來來講。

外界質疑，柯文哲昨天第一時間未說明民眾財損怎麼辦？社會局長周榆修則說，依照經濟部水災災害救助標準，以實際居住屋為資格，淹水50至100公分補助1萬元，淹水超過100公分補助2萬元，民眾需拍照跟區公所申請會勘。

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