不讓醫師承擔病患救治抉擇 指揮中心持續整備加護病房、呼吸器

醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

2021/06/05 16:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，今天指揮中心公布死亡人數38人創單日新高，確診人數也持續攀升下，是否可能仿效去年歐美疫情嚴峻時，也將重症患者分類，對高齡者等就不再予以後續治療等，指揮中心表示，目前正持續整備加護病房跟擴充呼吸器數量，會努力不讓台灣進入此階段。

今天上午指揮中心舉行「武漢肺炎重症個案臨床處置」的線上課程，共有全國3900名醫師線上參與，課程中由醫師們分享對於重症患者救治經驗，至於課程中是否也有談到若面臨醫療量能不足，對於重症患者是否會分類等，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，課程中並沒有特別談到此事，尤其對於重症患者是否要救治分類等會牽涉到醫學倫理的問題。

羅一鈞指出去年美國紐約、義大利等因為疫情一下子非常多重症病人湧進醫院，面臨呼吸器、床位都不足，甚至有2個人使用同一台呼吸器的情況，他表示目前指揮中心努力整備加護病房，還有採購呼吸器等，就是希望不要進到該階段，「不讓臨床醫師承擔哪些人該救、哪些人不救的痛苦抉擇。」

至於採檢的部分，羅一鈞表示若是有接觸史或有輕微症狀的民眾當然還是可以採檢，但不鼓勵恐慌式採檢，因為這會排擠到真正需要採檢者的量能。

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