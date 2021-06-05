梅雨高峰時機曝光！鄭明典曝新資料：西南風又增強

氣象局長鄭明典指出，新資料顯示「西南風又有增強趨勢」。（圖取自中央氣象局）

2021/06/05 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕台灣持續受到梅雨鋒面影響，今（5）日各地降下大雨，氣象局長鄭明典指出，新資料顯示「西南風又有增強趨勢」；氣象粉專曝大量對流雲正靠近中南部，這一次梅雨鋒面，與前次最大不同在於「西南風強勁」，讓中南部雨勢不斷，且降雨高峰落於今天夜晚至明天。

「天氣即時預報」臉書粉專指出，梅雨鋒面正滯留在台灣上空，大量對流雲系正靠近中南部，強勁的西南風吹拂之下，呈現出來的雲型就會如同「潮水」一般，一波一波往中南部陸地移入，帶來一陣一陣的雨勢，從現在起至明（6日）上半天，為本次鋒面雨勢最多的時機點。

「天氣即時預報」表示，南部將成為全台雨勢最多的地方，不少氣象模式均模擬出南部從今晚到明晨有相當大的雨勢；雲雨從西南方北上後，中部、澎湖地區也容易受到影響出現雷陣雨；台灣北部、東部地區也都容易發生降雨，但雨勢不會有中南部地區來得大；從氣象模擬圖看，這樣的雨勢只要再「大一些」就可能造成局部災害。

氣象局長鄭明典在臉書表示，今天白天的西南風偏弱，對流沒能持續發展，但最新資料顯示，西南風又有增強趨勢，所以新的定量降水預報，南部的雨量還是很顯著；氣象局預報圖指出，台灣南部地區今晚8點至明天上午8點，累積雨量可能超過300毫米；氣象專家賈新興也在臉書貼出降水預報圖，提醒民眾注意。

氣象局預報圖指出，台灣南部地區今晚8點至明天上午8點，累積雨量可能超過300毫米。（圖取自氣象局）

「天氣即時預報」臉書粉專指出，梅雨鋒面正滯留在台灣上空，大量對流雲系正靠近中南部。（圖取自天氣即時預報臉書）

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