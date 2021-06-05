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    差38歲！「不速鬼」老師陽痿洗腎「下體突起來」 胯下磨蹭女學生翹臀

    女學生沒想到竟遭到乾爹老師猥褻。（示意圖）

    女學生沒想到竟遭到乾爹老師猥褻。（示意圖）

    2021/06/05 17:23

    〔記者吳政峰／台北報導〕台北一名廣告設計科林姓男老師，2014年間收自己指導的女學生當作乾女兒，還請女學生陪他去洗腎，沒想到他竟對她有性幻想，不只出嘴強吻，還趁機趴在她的背上，用下體磨蹭她的翹臀。女學生受不了，寫下「下體有突起來，感覺很噁心」。雖然林男自稱陽痿，但高院更一審4日仍維持原審新北地院的強制猥褻罪判刑1年6月見解。

    判決指出，2014年間，55歲的林男是廣設科老師，指導17歲的女學生參加美術展，並協助報考藝術大學，兩人關係形同父女，林男遂問「願意不願意當我的乾女兒？」女學生天真爛漫，以為多了另一個長輩，開心地點頭同意，沒想到竟是惡夢的開始。

    林男不只約女學生到工作室獨處，還要她陪他到醫院洗腎。期間，林男竟然問「我可以吻你嗎？」女學生不知所措，不敢搖頭，被林男誤認為默許，慘遭強行喇舌。女學生受不了，大叫「你不可以這樣」，林男才罷手。

    原以為事情到此為止，沒想到林男藉指導機會，趴在女學生身上，用有生理反應的下體，磨蹭她的翹臀。女學生當場驚呆，不知如何反應，返家後寫下「難以想像的下午，工作室，夢」、「下體有突起來，感覺很噁心」等文字，表達內心的不解與憤怒。

    林男還曾大力抱女學生，並把手伸進裙內亂摸。女學生出手阻止說「我的褲子快掉了」，卻收到「掉了最好」的回應。

    訴訟期間，林男出示兩人對話「當你吻我的時候還當我是女兒嗎？我不敢想像如果繼續下去會發生什麼事。」、「早說就好，之前問妳說可以吻妳我才會如此。既然說明白，尊重妳的一切決定。別生氣好嗎？」、「我還是會把你當長輩尊敬，我也有不對的地方讓你會錯意而做出些不適當的舉動。」證明自己未違反她的意願。

    林男還強調，自己腎衰竭末期又陽痿，需要洗腎，並曾接受手術，不可能強行猥褻。但被醫院打臉，指手術傷口已癒合，不影響壓趴、擁抱等動作。

    高院指出，林男長期指導女學生，相較於一般課堂的教學，更具教育監督關係，但他身為教師，卻趁機猥褻女學生，參酌其他學生與輔導老師的證詞後，認定原審判決1年6月合理，判林男敗訴。可上訴。

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