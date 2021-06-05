紓困4.0上路孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看

疫情期間中央和各地方政府都推出紓困方案幫助民眾度過難關。圖為北市西門町商圈因警戒升級，民眾減少外出，由外送業者送餐。（資料照）

2021/06/05 17:20

首次上稿 05/29 11:31

更新時間 06/05 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕台灣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，全國第三級防疫警戒延長到6月14日，不少企業、店家及勞工等生活因此受到影響。行政院推動「紓困4.0方案」，已在6月4日上路；各地方政府也都有推出紓困措施。誰符合申請資格？如何申請紓困補貼？本報為讀者整理相關資訊。

全國紓困措施

紓困專網

行政院紓困4.0對許多因疫情受衝擊的弱勢勞工、農漁民以及許多受衝擊產業擴大發放補助，將在6月7日全線開放線上申請，行政院發言人羅秉成呼籲，相關民眾請以線上辦理，儘量不要臨櫃辦理，以避免群聚風險。

紓困4.0專線

首波紓困現金自6月4日凌晨0時起開始直接撥款入帳，4日估計有360萬人的紓困金匯入個人帳戶，行政院也提供紓困專線電話1988，負責解答民眾申請紓困補助的各種疑惑。

13萬無帳戶者將以匯票發放

行政院推出紓困4.0補助方案，因國內仍有約13萬人無金融機構帳戶可供匯款，行政院協調交通部透過中華郵政公司綿密的服務網絡，承接急難紓困金匯票印製、遞送及兌領業務。

中華郵政公司表示，相關匯票於6月3日起陸續以限時掛號信函寄出，將由綠衣天使親送到府，收到的受款人於6月4日起，即可至全國各地郵局兌領急難紓困金匯票。

紓困4.0首日撥發555億：361萬人受惠

行政院紓困4.0自6月4日啟動，首日紓困現金總計發出逾555億元、361萬人受惠。行政院長蘇貞昌6月5日感謝各部會在事前準備工作充分，因應6月7日將啟動個人紓困新申請者與受衝擊產業的正式受理申請，蘇揆也交代做好準備，盼讓今年紓困申請能夠大幅降低臨櫃人員的行政負擔。

新聞360》首波紓困金最快6/4入帳 這群工作者現金領最多

更多內容請見影片。

●孩童家庭防疫補貼6/15發放

「家庭防疫補貼」快速領取4步驟

教育部長潘文忠6月3日說明「家庭防疫補貼」快速領取4步驟，國小、幼兒園學童及國中、高中、五專前3年身心障礙學生共250萬人受惠，若家中有2名學童，則可領2份補貼，三級疫情管制期結束前出生的新生兒，也都可領取這筆補貼，每人1萬元，預計在6月15日發放，紓困特別預算編列220.74億元。

●運動事業從業人員

運動教練、裁判等人員紓困金

教育部編列紓困4.0特別預算12.01億元，協助受衝擊的運動教練、裁判、球評等每人最高4萬元補貼。

●教育業

5月至7月期間，本人或家庭成員經濟確實受疫情影響的大專校院學生，可請領緊急紓困助學金、校外住宿租金紓困補貼（1200至1800元）。

5月至7月期間，任一月酬勞因疫情影響較原定課程計畫損失達50%社大講師，最高可補助4萬元。

大學生

教育部長潘文忠6月3日表示，教育部編列2400萬元紓困大專校院受影響學生，包括提供緊急助學金及校外租金補貼，估有7千人受惠。

校外租金補貼由1200元到1800元，梁學政表示，校外租金補貼是依各縣市租金水準不同而有區別，台北市可補貼1800元，新北市和桃園市1600元，台中市1500元，金門和馬祖則是1200元，學生本人或家庭主要照顧者受疫情影響均可受補貼。

補習班及課照中心員工

教育部長潘文忠6月3日表示，教育部編列8億元紓困預算協助補習班及課照中心，共約2萬名員工、每人4萬元紓困金。

紓困分為2種對象：

第1種：今年5月到7月，補習班或課照中心任1個月營業額減少達50％，依本國全職員工人數乘以4萬元，補貼其員工薪資及營運成本。

第2種：受中央政府命令停業，且給付全職員工未達基本工資的補習班和課照中心，以其雇用員工數每人1萬元計算，給予一次性停業補貼。

私幼、準公幼員工

教育部長潘文忠6月3日宣布，教育部共編列22.36億元紓困預算，私立幼兒園共2864園，準公共幼兒園共1262園，兩者合計4126園，以5萬5千名員工，每人4萬元上限，申請條件之一是要「正常支付教職員工全額薪水」，放無薪假就不符申請資格。

托育補助6千元

社家署宣布6月份托育補助撥付方式，家長如於6月15日至6月30日期間持續送托，可領取全月6千元的托育補助。

6月私幼不收月費

教育部5月28日表示，6月私幼將先不向家長收取月費，等復課以後，再依實際上課日數，按比例收費。

●勞工紓困

財部宣布紓困貸款措施：企業政策性貸款6/7即可申請

財政部6月3日宣布紓困措施，新增各類紓困貸款，其中，勞工紓困貸款新增500億元、企業紓困專案貸款額度新增1200億元、央行中小企業貸款也新增1000億元，以及公股銀行自辦紓困貸款新增5500億元；勞工紓困貸款預計6月15日啟動，其他政策性貸款預計6月7日可申請。

勞工紓困貸款：6月15日起線上申請、第1年免息

勞動部2度祭出勞工紓困貸款10萬元方案，提供利息補貼措施，共計50萬個名額，將從6月15日開始由承貸銀行受理申請，申貸若有相關問題，可打勞動部1955專線詢問。

勞工紓困貸款：有困難可洽銀行展延

勞動部去年4月底推出10萬的勞工紓困貸款，共有近92萬人獲貸，該貸款今年1月半年寬限期陸續到期，不少勞工開始繳款，但因近期疫情延燒，不少服務業暫時停業或有無薪假情形，信保基金也提醒還款有困難的勞工可向貸款銀行申辦延長貸款期間、或者債務協商，維持正常信用紀錄。

●運動事業、觀光業等八大娛樂休閒業者

停業及薪資補助

升3級防疫遭停業的八大娛樂休閒業、健身房等，提供停業及薪資補助，每企業獲1萬、員工4萬元，但前提是遭中央命令停業、給付員工薪水未達基本工資者，包括補貼企業停業「每全職員工」1萬元，另有給付員工1次性的薪資補貼3萬元，及就安基金加發1萬元生活補貼；但企業不能自行解散或歇業。

導遊領隊補貼

交通部6月3日公布交通紓困方案，其中觀光產業方面補助100.46億元，針對旅行業、旅宿業及觀光遊樂業5到7月損失，提供員工每人4萬元補貼及營運補貼，總計8000家民宿受惠，旅行業、旅館及導遊領隊共12.6萬人受惠，業者最快6月4日就可提出申請。觀光局表示，去年申請過補助的3128位導遊、領隊，因為有帳戶紀錄，最快6月4日入帳。

●藝文工作者

全國藝文紓困管道

台北市藝術創作者職業工會5月26日特別整理全台目前各地方政府文化局處，因應疫情公告的紓困方案與協助措施，並在臉書粉專隨時更新政府各部會紓困資訊給有需要的藝文工作者參考。

藝文紓困4.0

文化部針對申請流程製作簡易圖解，「藝文紓困4.0」補助預計於6月7日公告受理，自然人申請日期至110年7月12日止、事業申請則至8月31日止。

曾獲藝文紓困自然人補助3萬元於6月4日直接入帳

曾獲藝文紓困1.0及2.0補助的自然人，文化部採取主動審查合於規定者，3萬元將於6月4日直接入帳；至於藝文事業及未曾獲藝文紓困補助的自然人，也將採「線上申請、簡化程序、先到先審」方式。

文化部表示，將同步以簡訊通知獲補助並已入帳者，若去年曾獲補助的自然人在一週內未獲通知，則可再提出申請。

●農漁民

紓困4.0：農漁民生活補貼

紓困4.0方案發放農漁民生活補貼，農民補貼為每人1萬元，漁民補貼則分為3萬元、1萬元兩種，符合資格者無須臨櫃申請，6月4日起陸續發放，直接入帳。

農委會5大措施

政院6月3日提出的2600億元「紓困4.0」方案，農委會分配到的預算額度為196.6億元，除已於6月4日發放給一般農漁民1萬元的生活現金補貼，農委會也加碼農業紓困貸款，祭出5大措施，其中包含既有專案農貸申請自動免息，農金局表示，已在6月4日完成18萬戶、千億元舊貸免申請就免息措施。

農漁民領1萬、甲級漁工3萬

農委會主委陳吉仲說明，農漁民現金紓困部分，排富（2019年農業以外所得不可超過50萬元）後，民眾可領現金1萬元，甲級漁工則為3萬元，將有148萬名農漁民受惠。預估共有113萬人，其中110萬人6月4日就會直接匯到戶頭，3千多人因為沒有戶頭可前往農漁會領取現金，其餘的1萬多人則在6月7日開放申請。

●服務業

商業服務業

針對商業服務業提出新補貼方案，商業服務業若在2021年5月至7月任1月營收減少5成以上，將提供1次性營運補貼，以本國全職員工數計算，每人補助4萬元。

●餐飲業

餐飲紓困：383億起跳

經濟部新版紓困方案5月24日初步出爐，本次不納入工業，整體商業服務業紓困預計不會低於383億元，將更簡化行政程序與計算方式，讓受影響企業能更快拿到補助，避免過度影響營運與就業。

●運輸航空業

運輸薪資補貼

交通部政務次長陳彥伯表示，特別預算計程車、租賃車、遊覽車駕駛每人可補貼3萬；遊覽車客運業者每車最高補助1萬元；汽車駕駛人訓練班以雇用員工數每位給予4萬營運補貼；公路與國道客運方面，也規劃用公運計畫進行補助。

國光客運：發津貼鼓勵員工休假或留停

國光客運日前已對內發出公告，將於6月1日起，除鼓勵駕駛同仁多休特別休假外，還鼓勵留職停薪，請特休可獲每日2百元津貼、留停可獲每月5千元津貼。

空廚、地勤薪資補助

交通部持續針對航空及航運業者提出紓困措施，此次更新增空廚及地勤業者約7700人，航空產業總計補助80.74億元、共1.4萬人受惠，項目包含業者機場相關使用費及信用擔保貸款利息等費用，相關申請公告6月4日公布，業者可採線上申請。

●其他紓困措施

財政部：因應疫情減收營業稅

財政部5月27日宣布，各區國稅局將主動調減小規模營業人今年第2季（4月至6月）的查定銷售稅，針對遭停業或與人近距離接觸行業，5月減收50%，6月更減收100%，預估將有49萬餘家營業人受惠，預估減收稅額2.3億餘元，第2季營業稅將於8月1日至10日開徵。

國產署：3大紓困措施

農財政部國產署5月26日宣布，提供3大紓困或辦理應變措施，第1是上半年租金減收2成、第2是案件原通知補正及繳款（價）期限，不計入三級警戒期間、第3是提供5、6月份租金緩繳。官員表示，6月到期租金共有8.7萬戶，加上其他月份，至少會有10萬戶以上可受惠。

內政部：中央社宅店舖減租3個月

內政部5月26日表示，中央社宅店舖自5月起，為期3個月，減租50％；另針對符合確診、隔離或是放無薪假等狀況之中央社宅住戶則減收租金20％。

金管會：民眾領取紓困補助款 銀行不得抵銷或扣押

金管會提醒各銀行，配合司法或行政強制執行程序時，應先確認帳戶內之金額，是否為帳戶所有人自政府領取之「紓困補助款」，以免發生違法抵銷或扣押之情形。

各縣市紓困措施

台北市

9大短期紓困措施：不在中央紓困弱勢對象也能領

台北市5月28日公布北市9大短期紓困措施，針對弱勢族群，台北市社會局說，中央紓困4.0中低收入戶弱勢加發補助，將會配合中央辦理，但針對不屬於任何一種身分者（非中央紓困4.0方案者），在12個社福中心跟戶籍所在地的區公所都有急難救助，單身補助3千塊，弱勢家庭補助6千塊，喪葬補助跟醫療費用最高可補助2萬塊，自5月起算至7月。

北市財政局長陳家臻說明，為期3個月的9大短期紓困措施，在延稅方面，凡營業額減少達15%、房東因應疫情減收租金比例達15%、屬中央紓困振興對象者，可向北市稅捐處申請延期或分期繳納房屋、地價、娛樂、牌照稅，最長可延期12個月或分36期。

原則先比照去年方案，包括 「延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困」等，先暫定至少維持3個月，並回溯從5月起算至7月，而失業給付等可線上即時申辦，此次紓困將盡量朝E化、便民方式進行。

新北市

10大扶助計畫：實施至8月31日

新北市長侯友宜5月28日於應變會議發布紓困方案，涵蓋10項扶助計畫，強調從寬、從快、從簡至8月31日，包括民生救助、青年見習、勞工紓困、社宅租金緩繳、租金及權利金減收、娛樂等地方稅減免、藝文支持、罰單緩繳、農產銷售、建期展延，以及里鄰關懷救助計畫、急難慰助計畫。

紓困獎學金

新北市教育局自5月19日起全數召回在職場工作的建教合作生，返家進行線上學習，並加碼補助600萬元建教圓夢獎學金，預計6月底即發放給300位建教生，每人至少2萬元，給予學生及家庭實質紓困。

「停課不停學」工資怎麼發？新北勞工局解惑

因疫情3級警戒，公私立幼兒園、托嬰中心及安親班自5月18日起至6月14日止停止上課、收托，衍生的工資發放問題不斷，新北市政府勞工局強調，「有/無提供勞務」是最重要的判斷標準。

例如「停課不停學」，不論勞工是實際到班，或是採居家辦公、以遠距方式提供教學、聯絡處理幼童事務等，因為仍有提供勞務，雇主都應該依照原約定給付工資。

基隆市

12項紓困專案

基隆市長林右昌5月27日宣布基隆市推出12項紓困方案，包括提供1億元中小企業防疫喘息貸款，總放貸額度1億元，商號最高貸款100萬元，公司最高500萬元、利率2.045％，最長貸款7年；還有安心即時上工補助，每小時工作津貼160元，最長可工作6個月。

3項勞工計畫

基隆市長林右昌6月1日宣布推動「安心即時上工」、「安心就業」及「充電再出發訓練」等3項計畫，希望協助勞工度過難關。

無一定雇主勞工：生活補助1萬或3萬

基隆市長林右昌6月3日公布，針對自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼方案，將視投保薪資發給1萬或3萬元生活補助，另外，針對居家隔離、檢疫者，市府也加碼提供關懷箱。

桃園市

紓困十帖

桃園市長鄭文燦5月26日表示，市府推出「紓困十帖」協助共度難關，其中，非自願離職勞工的子女就讀私立大學且符合相關資格者，可申請最高1萬1800元補助，因疫情關廠而受影響的勞工也有機會申請最高2萬元補助，也可申請充電再出發訓練計畫與急難紓困等。

另外也包括單一紓困窗口協助貸款申請、市有場館規費及權利金減免、協助文化團體或個人推出線上表演等。

防疫專區網頁

市長鄭文燦5月28日表示，市府將於5月31日推出「防疫專區網頁」，整合各局處防疫、紓困資訊，並與中央的紓困4.0政策對接，便於各界查詢，讓有需求的民眾或企業在最短時間獲得資訊，以申請津貼或補助。

防疫計程車載輕症者返家：每趟津貼增到5000元

市長鄭文燦5月29日宣布，防疫計程車原來每趟3500元津貼，將增加為每趟5000元，市府衛生局也會提供100件防護衣、100個N95口罩，確保防疫計程車司機的安全。

新竹市

防疫安心貸：3億元

新竹市長林智堅5月26日在防疫會議表示，針對事業單位，市府推出總金額高達3億的「防疫安心貸」紓困貸款，提供企業周轉金，另外竹市建築工程工期自動延長1年。

宜蘭縣

中央紓困宜蘭縣8.3億

中央「紓困4.0」經費陸續發放，宜蘭縣政府表示，8大類弱勢加發、急難紓困金、農民生活補貼、漁民生活津貼這2天已經發放到民眾戶頭，共7萬4355人受惠，總金額達8億3405萬5000元。

3大紓困措施

宜蘭縣5月27日推出「三帖顧宜蘭，守護好生活」，縣府主動推動行政作業展延、稅捐減免等措施。

三大紓困要項包括主動推出減免補助措施、展延行政作業時程，並函請中央擴大紓困對象，把受到停業限制的營業場所列入紓困，擴大觀光工廠及延長深化旅宿業補助。縣府已成立紓困專線1999，提供鄉親和產業進行相關諮詢。

另宜蘭市、蘇澳鎮公所宣布減收市場攤商店家租金、廢棄物處理費等等；冬山鄉長林峻輔則指示，免收冬山公有零售市場5月到7月攤位租金，與攤商共體時艱；頭城鎮公所還在研議傳統市場、綜合商場店家租金減免。

傳統市場減免4個月租金

頭城鎮公所6月2日公告，5月至8月，傳統市場使用費、清潔費全免，頭城商場店鋪減收35%租金，鎮立游泳池也減收租金。

花蓮縣

營建產業紓困：延長建造期限2年

行政院「紓困4.0」方案上路，針對花蓮縣內8類弱勢加農漁民，共計4.7萬人受惠，紓困金額約3.6億元，縣府也相繼針對大眾民生部分予以紓困，包括擴大免徵娛樂稅、減租等，其中因營造業物料及人力短缺，影響施工進度，祭出自動延長建造期限2年，紓解營建產業困境。

免徵娛樂稅

花蓮縣地方稅務局5月22日公布課稅紓困計畫，包括依中央疫情指揮中心公告，因疫情停業的娛樂業者免徵娛樂稅外，更擴大辦理未列公告的其他娛樂業者，無需申請均主動免徵，全縣將有496家業者受益，房屋稅也從3％降為2％，休館或減少營業面積的旅宿飯店也適用。

苗栗縣

租金減免與關懷專線

苗栗縣政府除配合中央紓困措施，5月29日也啟動縣內傳統市場租金減免、地方產業創新研發計畫（SBIR）加碼補助10%、建築執照展延2年，及設立工商紓困關懷專線037-559880。

台中市

10項紓困：預算7.9億

台中市府提出「紓困十方」，市長盧秀燕5月23日表示，中央新增2100億元紓困特別預算防疫，5月底送立法院審查，此段時間台中市先提出紓困十方，提出10項補貼、免繳、延繳措施助民眾渡難關，預算約7.9億元。

中市紓困最高20萬元：6/1起收件

台中市政府文化局5月24日推出「2021表演藝術相挺PLUS」紓困措施，提供場館免費、放寬期程及紓困徵件等措施，單一團隊紓困最高核定20萬元，6月1日展開今年第二波紓困計畫收件作業。

紓困4.0：去年有申請者這次不必重新申請

行政院宣布「紓困4.0」方案，台中市政府指出，「關懷弱勢加發生活補助」和「因應疫情擴大急難紓困」兩部分補助，為避免群聚，去年已申請急難紓困的民眾，今年不用重新申請，衛福部會主動查調、撥款，今年新申請案則採線上申辦。

社會局

台中市政府社會局5月25日表示，民眾若因疫情致生活陷入困境，市府提供「急難救助」、「急難紓困」和「愛心食物銀行」3種管道。

南投縣

竹山紓困智庫

前南投縣議員張志銘在臉書及LINE群組號召成立「竹山紓困智庫」，除提供紓困補助諮詢，也盼能在民眾申請紓困補助遇上困難時提供解決之道，尤其協助讓弱勢民眾能順利取得補助，洽詢電話0932894968。

南投地方公所推市場租金全免、公有地減租

南投縣水里鄉公所轄管零售市場、果菜市場，6至9月將免收4個月租金，魚池鄉公所菜市場則是免收6至8月租金，集集鎮公所位在火車站旁的攤位，則是6、7月租金減半，另有關鄉鎮公所的公有土地租金，也會給予8折優惠。

另外，南投縣政府也針對縣有非公用不動產合法使用人，比照國有財產相關規定，主動減免今年上半年2成租金，盼減輕民眾負擔，共度疫情難關。

紓困措施：延、分期繳稅

南投縣政府5月28日推出多項紓困措施，包括建雜照延長建築期限1年、房屋稅主動調降稅率、牌照稅車輛停用免徵、娛樂稅申請核減稅額及繳稅困難可延、分期等，民眾可向縣府相關單位洽詢。

彰化縣

26公有市場租金減半4個月

彰化縣府5月29日推出8項紓困減免措施，其中1項全縣26處公有零售市場從6月1日起至9月30日，市場攤位租金減半。

雲林縣

8大紓困措施

雲林縣府5月24日推出8大紓困措施，包括減徵房屋稅及停徵娛樂稅，各稅受疫情影響有繳納困難的民眾，可申請延期或分期繳納，最長可延1年、最多可分36期。

雲嘉南釋出逾安心上工3000個工作機會

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署執行「安心即時上工計畫」，近期將釋出逾3000個工作機會，協助受疫情衝擊的勞工度過難關。

嘉義市

11項紓困措施：防疫補償每人最高1萬5千元

嘉義市長黃敏惠5月27日宣布，市府祭出11項紓困措施幫助民眾與產業度過難關，其中因疫情檢疫及隔離者，每人最高有1萬5000元補償。

嘉義縣

紓困振興專區

嘉義縣政府規劃設置「紓困振興專區」 網站，分類提供各產業的紓困方案，完整呈現中央與嘉義縣紓困振興資訊，讓民眾一目瞭然。

19處公有市場攤商減免3個月租金

嘉義縣府5月31日起針對轄內傳統市場，鼓勵民眾自主依身分證尾數單雙號分日前往市場採買，也讓傳統市場攤商人潮及業績驟降，因此針對轄內19個公有零售市場，減免市場內攤商3個月攤舖位租金，盼協助攤商共度疫情難關。

台南市

計程車紓困6/4陸續撥款：台南運將市府將簡訊通知

中央公布紓困4.0計畫，台南市計程車運將朋友近日也將收到市府簡訊提醒，監理站規劃自6月4日起發放薪資補貼，每位駕駛每月可獲補貼1萬元，可領3個月1次發放。

市場攤商紓困

台南市長黃偉哲6月4日宣布，公有市場租金規費免收3個月，市庫大約少了2500萬元收入，但可以減輕攤商負擔壓力。

勞工、企業紓困

南市勞工局5月26日協同經發局召開記者會對外說明未來勞工、企業相關的紓困措施，勞工局長王鑫基表示，勞工紓困方案包括「安心即時上工計畫」、「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」，前兩者原訂6月30日結束，因應疫情現況預計再延長。

安心即時上工部分，一共進用200個名額，時薪160元，每個月80個小時，為期3個月，最高可領1萬2800元，設籍台南市的市民就可報名，6月2日公告簡章，6月3日至8日收件審查，6月5日就會公布第1階段錄取的50個名額，6月7日上工，第2批150名則將於6月11日公布錄取名單，6月15日上工。

黃偉哲強調，台南版安心上工計畫是幫助實際上短時間失去工作或暫時休無薪假的市民，可以得到臨時工作，並不影響領取中央補助的權益。

觀光產業紓困：居家隔離獨居長者也受惠

南市觀旅局在5月28日祭出「旅宿業因應防疫整備補助」、「台南好給力-紓困貸款利息補貼」2大紓困計畫，以及降低獨居長者於居家隔離等候篩檢期間發生不幸意外，另推出「感心安心住-獨居長者等候新冠肺炎篩檢期間入住防疫旅館補助計畫」，除協助業者紓困，同時關心獨居長者。

專案辦公室

市長黃偉哲5月26日宣布成立紓困專案辦公室及專線，透過經發局Line由專人提供服務；市府公部門55機關預估提報1323項短期職缺，協助勞工度難關。

弱勢津貼6/3日撥款 急難紓困6/7日開放申請

南市社會局5月29日表示，首次弱勢津貼最快於6月3日撥入民眾帳戶，1次發給3個月共4500元津貼，預估有7萬餘人受益；此外，因應疫情急難紓困，則預計6月7日開放線上申請，去年申請者則不必再申請，由政府主動勾稽比對。

紓困貸款期限延長至6月30日

市長黃偉哲5月22日召開例行防疫記者會表示，紓困貸款期限延長至6月底。

高雄市

紓困便利123

高雄市因疫情衝擊的紓困受益人數，總數超過85萬2千餘人、55746戶，市府特別推出「紓困便利123」，設立諮詢單一窗口。

農業：8大紓困方案

高雄市5月26日宣布攜手中央，全國首推8大農業紓困方案，爭取補助農產批發市場增聘防疫人力、物資，並因應玉荷包荔枝進入產季，協助農民爭取外銷運費補助，減輕農民負擔，降低產業衝擊。

觀光業：7大紓困方案

高雄市觀光局5月31日推出「居家隔離補助雄貼心」等7大方案，包含居家隔離補助雄貼心、防疫人員雄相挺、防疫旅館雄充足、防疫暫居所雄安心、委外廠商紓困雄感心、扶助弱勢雄窩心、觀光團體雄關懷，幫助觀光產業挺過這一波難關！

補貼車資：加碼挺餐飲與運將

高雄市長陳其邁5月28日推出「高雄好家載—防疫互助經濟」紓困方案，將與高雄餐飲業、14家計程車隊及一卡通合作，整合餐飲業、點餐平台，由計程車隊外送，民眾只要點餐滿499元，高市府就補貼85元基本車資。

貼心房東

時代力量高市議員林于凱5月27日發出「徵求貼心房東」啟示，願意自主降租金的房東，由服務處提供房東冷氣清潔服務一次，房東自宅也可以。

藝文場館租金減收5成

高雄市府5月26日宣布，所轄藝文場館延長閉館時間至6月14日，至於館內商家5、6月份租金原則減收50%，並得申請緩繳或分期繳交。

房地租金及漁港規費減半

高市海洋局5月25日宣布，比照去年紓困方案，針對漁港使用規費與市有房地租金都減半收取。

6月3日起3個月公有市場攤商規費、清潔費全免

高雄市長陳其邁6月3日宣佈，從6月3日開始起，長期3個月高雄市公有零售市場攤商的規費全免，公、民有零售市場的垃圾清潔費也全面免收。

6月7日起開放勞工申領生活紓困補貼

高市勞工局表示，參加職業工會的自營作業，或無一定雇主的勞工從6月7日起，提供生活紓困補貼，直至7月5日截止，只要符合資格且去年曾請領補貼者，就會直接撥款入帳或寄發支票，所有符合資格勞工均可線上申請。

屏東縣

12項紓困專案

屏東縣長潘孟安5月26日公布12項屏東紓困專案，包括居家隔離者入住防疫旅館補助、公有市場租金免收、藝文表演團體補助、場地費用減免等。

屏東縣長潘孟安5月28日重申，公有市場租金全免3個月，而鄉鎮市公所的短差部分由縣府撥付給鄉鎮市公所。

藝文紓困補助

屏東縣政府5月28日啟動藝文紓困方案，針對進駐文化處場域營運的業者、申請表演藝術補助與場地租借單位，提供場地費、租金及權利金減免等優惠，補貼藝文工作者受疫情影響的損失。

屏東連6天紓困6.4萬人符資格 6月4日入帳

屏東縣政府強調，經加速審核「紓困4.0」，6月4日即會入帳到民眾的帳戶內，協助民眾渡過難關。

澎湖縣

澎湖縣馬公北辰市場 市長葉竹林宣布免1個月租金

澎湖最大傳統市場北辰市場，自6月1日起實施單一出入口管制。同時馬公市長葉竹林宣布，體恤疫情期間經濟萎縮，攤販租金全免一個月，預計市庫短少30餘萬元收入。

金門縣

第1波紓困：中、低收入戶每人補助6000元

金門縣長楊鎮浯5月28日宣布，縣府推出第一波紓困方案，包括「津貼發放」、「稅捐減免」、「經營協助」、「產業紓困」4大措施，其中針對弱勢族群，立即發給中、低收入戶每人6000元補助津貼。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法