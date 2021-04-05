武漢肺炎》疾管署委託確診者抗體調查 評估二度感染可能性

陽明交通大學針對疾管署委託案將展開作業；圖為實驗室示意照。（陽明交通大學提供）

2021/04/05 23:44

〔記者林惠琴／台北報導〕國內累計確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）已達1048例，為評估染疫者再感染可能性，衛福部疾管署委託陽明交通大學進行確診個案免疫反應研究調查，預計最快本週通過人體試驗委員會（IRB）審查後展開，希望至少收集200名個案分3階段抽血釐清染疫者抗體反應與變化。

根據疾管署委託研究計畫需求說明的內容，感染武漢肺炎後第2週開始生成抗體，國外研究指出，抗體持續時間少則2至3個月，多則5至7個月，但國內尚無相關報告，須進一步探究感染後抗體反應與變化，以評估感染者特徵如臨床症狀嚴重度與抗體效價（抗體在體內期間及免疫效果）的相關性、抗體持續期間與再感染可能風險等。

該計畫負責人、陽明交通大學生物醫學暨工程學院院長吳俊忠表示，整個計畫涉及抽血分析抗體，須通過IRB審查核准，現已回覆審查委員意見，若順利的話，預計最快本週通過，即可展開作業。

吳俊忠說明，目前規劃針對至少200名確診個案，分別於5、7、9月進行抽血，再搭配染疫者一開始的確診資料，分析抗體效價有無變化與變化趨勢，萬一抗體效價變得很低，代表再次感染風險很高，可能須評估是否要追加接種疫苗等措施；萬一抗體效價仍高，則要確認是否尚有殺滅病毒的能力，若可對抗病毒且不限特定病人，就是「好事一樁」。

吳俊忠指出，預計通過IRB、取得個案聯繫方式並確認個案意願後，將派醫檢師至當地衛生所等地點，進行3次抽血與問卷調查，考量外籍人士較難掌握，初步規劃先從北部、本國人開始著手，完整報告預計年底前出爐。

除了再次感染可能性外，疾管署副署長莊人祥表示，此研究也可對照打疫苗後抗體變化的研究，比較染疫者與打疫苗者的抗體變化，並參考國外文獻，評估是否有差異，作為疫苗施打後保護期間持續長短的參考。

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