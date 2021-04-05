國民黨藍恭唯劈腿女主播 情史勝過港湖區議員選戰曝光度

被稱為國民黨「小霍建華」的國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯情史豐富，且有意角逐下屆港湖區議員。（記者鄭名翔攝）

2021/04/05 23:06

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〔記者鄭名翔／台北報導〕因外型俊俏、高大挺拔，被稱為國民黨「小霍建華」的國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯，遭外型甜美的中天「漢堡主播」鄭亦真控訴欺騙感情；而正磨刀霍霍準備參戰下屆港湖區議員的藍恭唯，過去就曾與國民黨美女議員鍾沛君傳戀情，今又爆緋聞，豐富感情生活已為他贏得不少曝光度，但藍恭唯未接電話後又轉關機，至今未回應。

28歲的藍恭唯身高184公分，外型帥氣，過去任職於鍾沛君辦公室主任時，兩人曾被拍到一同過夜；而去年底鍾沛君因肺腺癌開刀，術後重獲新生也迎接新戀情，大方認愛音樂人陳布朗，感情明朗穩定，反觀藍恭唯感情世界依舊繽紛，令外界看得撲朔迷離。

鄭亦真今爆，藍恭唯隱瞞有正宮女友，兩人交往一個月，今日竟然在藍恭唯住處與正宮女友「相認」，這才驚覺自己已淪小三，當場痛哭失聲，事後臉書PO文揭發遭騙感情過程，更封藍恭唯也是「時間管理大師」。

有意角逐下屆港湖區議員的藍恭唯，臉書粉絲頁上自介稱「年輕世代、青出於藍，我是藍恭唯！在這你會看見最真實帥氣可愛風趣幽默的中華民國派！」粉絲頁上還可常看到他上中天節目、與鄭亦真同台，並暱稱鄭為人好心地善良又漂亮的「姊姊」，而他也似乎獨鍾姊弟戀，之前與鍾沛君相差6歲，這次與鄭亦真相差10歲，豐富多彩的感情生活，比起去年底特找來國民黨智庫副董事長連勝文合體打籃球為選舉宣傳，更加吸引媒體目光。

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