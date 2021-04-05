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    台鐵出軌》太魯閣列車事故專案 供海外家屬返台探病及奔喪

    疫情指揮中心啟動「0402太魯閣列車事故返台探病/奔喪專案」，供事故罹難者、傷者海外家屬返台探病及奔喪。（記者姚介修攝）

    疫情指揮中心啟動「0402太魯閣列車事故返台探病/奔喪專案」，供事故罹難者、傷者海外家屬返台探病及奔喪。（記者姚介修攝）

    2021/04/05 20:00

    〔記者姚介修／台北報導〕疫情指揮中心啟動「0402太魯閣列車事故返台探病/奔喪專案」，供事故罹難者、傷者海外家屬返台探病及奔喪，有2名罹難者家屬今天搭機返台，通關過程不發一語。

    這2名是旅居德國的事故罹難者海外家屬，他們在接獲噩訊後，搭乘昨天起飛的荷蘭航空班機，於晚間6時3分許抵達桃園機場，疾病管制署檢疫官前往登機口協助，家屬沉默不語，通關結束後，就搭乘防疫計程車前往衛生福利部桃園醫院。

    疫情指揮中心昨天表示，太魯閣號罹難者家屬只要搭機前無症狀者得「免」提供搭機前3日內核酸檢驗陰性報告，填寫「旅客入境切結書」時註明「0402事故協處專案」，航空公司地勤將協助處理，搭機當日個人手機完成「入境檢疫系統」線上申報，並請先向地方政府聯繫安排居家檢疫事宜。

    海外家屬入境後，無症狀者就由機場安排防疫計程車送至桃園醫院採檢後，只要陰性反應，即可由醫院搭乘防疫計程車或專車至目的地；有症狀者則依現行作業流程，採檢深喉唾液後送至集中檢疫所，二採陰性後才可搭乘防疫計程車或專車至目的地。

    指揮中心指出，海外家屬抵達目的地後，可依規定申請外出探病/奔喪。居家隔離/檢疫第0至4天採檢者，取得檢驗陰性報告且於採檢2天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病/奔喪。

    若為居家隔離/檢疫第5天（含）以後採檢者，則於取得檢驗陰性報告3天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病/奔喪。

    之後有外出需求，可再循上述程序提出申請，次數不限；無論探病、奔喪或辦理喪事，以每天1次、每次4小時為原則（不包含車程），且不得過夜；遵守外出時不得搭乘大眾運輸工具，全程配戴口罩，保持安全社交距離及落實手部衛生等個人良好衛生習慣。

    指揮中心強調，民眾在台期間因申請外出探病/奔喪所需採檢費用，包括掛號費、診療費等，一律由指揮中心支付。

    「0402太魯閣列車事故返台探病/奔喪專案」供事故罹難者、傷者海外家屬返台探病及奔喪，有2名罹難者家屬今天搭機返台，通關過程不發一語。（記者姚介修攝）

    「0402太魯閣列車事故返台探病/奔喪專案」供事故罹難者、傷者海外家屬返台探病及奔喪，有2名罹難者家屬今天搭機返台，通關過程不發一語。（記者姚介修攝）

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