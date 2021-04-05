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    首頁　>　臺北市

    台鐵出軌》曾支援921、日本311等 搜救英雄：慘烈前所未見

    台北搜救隊於2日下午1點15分抵達事故現場，負責第一至第六車廂，至晚間8點任務結束，搜救經驗豐富的搜救隊副隊長劉奎佑坦言，慘烈情況前所未見。（翻攝北市消防局）

    台北搜救隊於2日下午1點15分抵達事故現場，負責第一至第六車廂，至晚間8點任務結束，搜救經驗豐富的搜救隊副隊長劉奎佑坦言，慘烈情況前所未見。（翻攝北市消防局）

    2021/04/05 19:46

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台鐵太魯閣號408車次發生脫軌事故，造成重大傷亡，案發第一時間，北市消防局共遣18車45人前往支援搶救；曾參與921大地震、日本311事件、台南維冠大樓倒塌搶救的台北搜救隊副隊長劉奎佑率先趕赴現場，進入受創最重的第五、第六車廂，只見遺體支離破碎，慘烈情況前所未見，即便勤務已結束，但至今腦海仍常浮現令人悲痛的畫面。

    台北搜救隊於2日下午1點15分抵達事故現場，當時生還者多數已救出，搜救隊負責進入一至六號車廂搜尋可能受困的生還者，並確認罹難者位置。

    曾參與921大地震、日本311事件、台南維冠大樓倒塌、救災經驗豐富的劉奎佑表示，先率隊於車廂兩側及內部再三確認無生還者後，經檢察官指揮刑事相驗為罹難者拍照確認位置，約下午4點開始搬移罹難者。

    劉奎佑形容此次支援是「所經歷過的任務中最慘烈」，罹難者因高速、高能量撞擊，每具遺體幾乎都不完整，軀幹、四肢支離破碎或臟器外露，移出一具又在底下發現部分殘肢，同仁們幾乎是捧著癱軟的屍塊一一運出。

    台北搜救隊長洪超倫說，第四至第六車廂卡在隧道內，其中第六車廂幾乎半毀，四、五車廂內裝也因撞擊扭曲變形，搜救隊依序從三、四、五車廂搬運出五具大體，多數皆已全身是血、扭曲殘破，難以辨認完整人形；而第六車廂遺體被嚴重卡住，難以用器材脫困。

    洪超倫感嘆，現場狀況實在令人慘不忍睹，但此次前往支援的多為資深隊員，返回後已啟動安心服務，由各分隊主管觀察每個人的情況，提供暢通溝通、專業輔導管道，後天也會有2梯次進行同仁協談、關懷，目前全數隊員的狀況良好。

    劉奎佑坦言，即便勤務結束，但在歸途中、或再次敘述，當時那慘況仍浮現腦海中，猶如就在面前，因此任務結束就提醒隊員，若心裡不舒服一定要說出來，也建議年輕同仁，若自我評估不適合，應避免前往第一線，改往後勤支援；若參與救援後心情難以調適，要勇敢向其他同袍、專家訴說，或安排休閒娛樂，必要時更可尋求心理諮商治療。

    台鐵太魯閣號408車次發生脫軌事故，造成重大傷亡，案發第一時間，北市消防局共派遣18車45人前往支援搶救。（翻攝北市消防局）

    台鐵太魯閣號408車次發生脫軌事故，造成重大傷亡，案發第一時間，北市消防局共派遣18車45人前往支援搶救。（翻攝北市消防局）

    台北搜救隊負責進入一至六號車廂搜尋可能受困的生還者，並確認罹難者位置。（翻攝北市消防局）

    台北搜救隊負責進入一至六號車廂搜尋可能受困的生還者，並確認罹難者位置。（翻攝北市消防局）

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