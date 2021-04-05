為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    誤用中國紙箱照片被當中貨 銷日鳳梨業者保證︰都是台灣貨

    株式會社Your shop表示，後來出貨給日本的鳳梨紙箱包裝都為該公司自行印製。（圖由株式會社Your shop提供）

    株式會社Your shop表示，後來出貨給日本的鳳梨紙箱包裝都為該公司自行印製。（圖由株式會社Your shop提供）

    2021/04/05 16:34

    〔中央社〕有業者於日本電商平台上銷售台灣鳳梨，卻誤植中國貿易商紙箱照片，遭指是中國鳳梨冒充；業者出面澄清，照片為屏東的包裝廠提供，該照片已下架，並保證出貨都是台灣鳳梨。

    有媒體引用鳳梨外銷商說法指出，中國貿易商「鑫金鷺」在日本電商平台以中國產的鳳梨冒充「台灣鳳梨」低價搶市，迫使真正的台灣鳳梨削價競爭。

    外銷業者在臉書社團「日台交流廣場」貼文出示農委會防檢局證明自清使用台灣鳳梨。貼文後來刪除，但在討論串中，外銷業者留言聲稱是台灣包裝廠提供日本電商錯誤照片，並貼出正確包裝紙箱的照片。

    中央社記者今天與在臉書發文的業者取得聯繫，業者表示，自己所處的公司主要銷售物品以生活雜貨為主，只是看到日前台灣鳳梨出口困難，因此才與屏東供貨商聯繫，代銷台灣鳳梨到日本。

    業者表示，雖然公司一直有在經營電商，但過去從未銷售過鳳梨，才和屏東當地的包裝廠索取相關照片；電商平台上其實有多張不同的照片，也有公司自己的紙箱照，其中只有一張、就是媒體報導的「鑫金鷺」紙箱照；但由於過去不曾處理水果進出口，因此無從分辨。

    業者強調，實際出貨給消費者都是使用公司自己的紙箱，或是台灣公版紙箱貼上公司的貼紙，紙箱的問題「真的就是大烏龍」，目前電商網站上該照片已經下架；至於在「日台交流廣場」貼文，由於底下留言已過度政治化，因此是他親自刪除。

    行政院農業委員會國際處長林家榮告訴中央社記者，日本消費者也會擔心，原本要買台灣鳳梨，是否買成了中國鳳梨。有要求業者與日方電商講清楚，內裝確實是台灣鳳梨，避免誤會。

    林家榮表示，現在紙箱成本受武漢肺炎疫情影響，導致價格提高，加上日前中國禁止台灣鳳梨進口，原本製作的紙箱可能無處可銷；現在已經通報所有外銷業者，不能用運送至中國紙箱包裝、銷往其他國家，可能會損及台灣鳳梨的形象。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    業者拿鳳梨輸中紙箱給銷日商致誤會 外銷商喊冤
    2021/04/05 11:21

    業者拿鳳梨輸中紙箱給銷日商致誤會 外銷商喊冤
    鳳梨酸甜好滋味 台南農改場指導挑選小撇步
    2021/04/03 13:29

    鳳梨酸甜好滋味 台南農改場指導挑選小撇步
    國台辦秀鳳梨蟲照反批政治操作 陸委會：隔空喊話無濟於事
    2021/04/01 19:09

    國台辦秀鳳梨蟲照反批政治操作 陸委會：隔空喊話無濟於事
    陳明通：中國禁台灣鳳梨進口 不會擴及其他農產品
    2021/04/01 15:29

    陳明通：中國禁台灣鳳梨進口 不會擴及其他農產品
    中國出示鳳梨蟲照 蘇貞昌：不足為憑 要拿出科學證據
    2021/03/31 20:57

    中國出示鳳梨蟲照 蘇貞昌：不足為憑 要拿出科學證據
    臺北市今日熱門
    台北市63名中高階警官人事調動 本月31日報到
    2021/03/29 17:57

    台北市63名中高階警官人事調動 本月31日報到

    運送溫度「-18度」卻錯填「+0.0度」 員工遭開除興訟法官拒挺
    2021/03/29 18:07

    運送溫度「-18度」卻錯填「+0.0度」 員工遭開除興訟法官拒挺

    五月天台南開唱慶24歲生日！ 阿信曝冠佑送神秘禮物
    2021/03/29 18:09

    五月天台南開唱慶24歲生日！ 阿信曝冠佑送神秘禮物 影片

    雙北論壇》柯、侯互動冷 閉門會半小時就結束
    2021/03/29 18:23

    雙北論壇》柯、侯互動冷 閉門會半小時就結束

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播