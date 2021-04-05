誤用中國紙箱照片被當中貨 銷日鳳梨業者保證︰都是台灣貨

株式會社Your shop表示，後來出貨給日本的鳳梨紙箱包裝都為該公司自行印製。（圖由株式會社Your shop提供）

2021/04/05 16:34

〔中央社〕有業者於日本電商平台上銷售台灣鳳梨，卻誤植中國貿易商紙箱照片，遭指是中國鳳梨冒充；業者出面澄清，照片為屏東的包裝廠提供，該照片已下架，並保證出貨都是台灣鳳梨。

有媒體引用鳳梨外銷商說法指出，中國貿易商「鑫金鷺」在日本電商平台以中國產的鳳梨冒充「台灣鳳梨」低價搶市，迫使真正的台灣鳳梨削價競爭。

外銷業者在臉書社團「日台交流廣場」貼文出示農委會防檢局證明自清使用台灣鳳梨。貼文後來刪除，但在討論串中，外銷業者留言聲稱是台灣包裝廠提供日本電商錯誤照片，並貼出正確包裝紙箱的照片。

中央社記者今天與在臉書發文的業者取得聯繫，業者表示，自己所處的公司主要銷售物品以生活雜貨為主，只是看到日前台灣鳳梨出口困難，因此才與屏東供貨商聯繫，代銷台灣鳳梨到日本。

業者表示，雖然公司一直有在經營電商，但過去從未銷售過鳳梨，才和屏東當地的包裝廠索取相關照片；電商平台上其實有多張不同的照片，也有公司自己的紙箱照，其中只有一張、就是媒體報導的「鑫金鷺」紙箱照；但由於過去不曾處理水果進出口，因此無從分辨。

業者強調，實際出貨給消費者都是使用公司自己的紙箱，或是台灣公版紙箱貼上公司的貼紙，紙箱的問題「真的就是大烏龍」，目前電商網站上該照片已經下架；至於在「日台交流廣場」貼文，由於底下留言已過度政治化，因此是他親自刪除。

行政院農業委員會國際處長林家榮告訴中央社記者，日本消費者也會擔心，原本要買台灣鳳梨，是否買成了中國鳳梨。有要求業者與日方電商講清楚，內裝確實是台灣鳳梨，避免誤會。

林家榮表示，現在紙箱成本受武漢肺炎疫情影響，導致價格提高，加上日前中國禁止台灣鳳梨進口，原本製作的紙箱可能無處可銷；現在已經通報所有外銷業者，不能用運送至中國紙箱包裝、銷往其他國家，可能會損及台灣鳳梨的形象。

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