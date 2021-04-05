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    台鐵出軌》聲請假扣押李義祥財產 台鐵︰究責絕不包庇

    台鐵5日舉行記者會，由交通部次長王國材（左二）主持，衛福部長陳時中（左三）等人出席說明。（記者方賓照攝）

    台鐵5日舉行記者會，由交通部次長王國材（左二）主持，衛福部長陳時中（左三）等人出席說明。（記者方賓照攝）

    2021/04/05 16:43

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台鐵太魯閣號撞上闖入軌道的工程車導致重大死傷，肇事者為當地邊坡防護工程的工地主任李義祥，交通部今表示，已針對李義祥個人、東興營造公司與義祥工業社財產等聲請假扣押，未來若上游監管的聯合大地工程顧問公司，乃至台鐵人員有責任，也都將追究，絕不包庇。

    交通部法規會執行秘書邱錦堂說，民事責任上，該案工程的承包商為東興營造分包給義祥工業社，工地主任是李義祥，工程車駕駛也是李義祥，已對上述三方聲請財產假扣押處分，未來將追究車廂鐵軌損失，誤點營運損失，以及死傷乘客賠償損失等。

    邱錦堂說，李義祥也是義盛營造公司負責人，卻同時兼任該工程案的工地主任，違反營造業法不得兼任規定，將處20到100萬元罰鍰；刑事上，李義祥則涉及過失致死等，由花蓮地檢署偵辦。

    外界另質疑，李義祥恐有借牌招標等問題，台鐵局主任秘書顏文忠表示，目前尚未知悉，經查工程會標案系統，該案是合法的分包廠商，借牌尚無定論；另，工程案的上游公司是聯合大地工程顧問公司，顏文忠表示，聯合大地是台鐵的監造廠商，將來若查到有監管違失，也會列入違失名單當中，未來即使追查出台鐵同仁有責任，也必然要負責，絕對不可能包庇。

    目前也有部分事故列車乘客及其他民眾等，拍下當天事故照片，發現工程現場除李義祥外，還有其他人現身等，質疑李義祥違反停工規定到場施工；顏文忠說，透過媒體看到現場其他照片，目前尚未認定有施工情形或施工人員。

    交通部次長王國材則說，台鐵合約中未要求工地現場設圍籬，但沒有圍籬不代表工程無過失，目前法律層面看，該工地有2處可停車，但李義祥卻停在有坡度的地方，將依過失處理；至於是否偷施工、以及聯合大地的監造責任等，將依後續查處的過失責任來處理。

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