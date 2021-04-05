台鐵出軌》台鐵、教育部啟動一對一關懷 協助傷者、家屬度難關

面對受傷者與罹難家屬面對的身心傷痛，台鐵、教育部等皆啟動一對一關懷協助，盼助其度過難關。（資料照）

2021/04/05 15:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕台鐵太魯閣號2日在花蓮發生重大傷亡事故，50人死逾200人傷，面對受傷者與罹難家屬面對的身心傷痛，台鐵、教育部等皆啟動一對一關懷協助，盼助其度過難關。

台鐵表示，2日事故發生後，第一時間以成立災難應變中心，除救災作業，更關心所有受創者及家屬的身心狀況，特別設立關懷小組，建立與家屬一對一窗口，悉心傾聽罹難及傷者家屬的需求與問題，並盡全力提供交通、住宿以及後續醫療、理賠等必要協助，與長期聯繫慰問等。

據教育部統計，事故中有61名師生死傷。針對受影響的學生，包含受傷及罹難學生同儕等，提供必要的心理輔導，規劃一對一關懷專責人員，若有目睹重大事故的學生，也有後續輔導機制；而在急難慰問金上，目前也發放65萬元（死亡11位，每位5萬元；住院5位，每位2萬元），學生保險方面，28人符合資格並預計發放理賠約420萬元。

台鐵局說，罹難及傷者家屬可先至官網，進入「0402台鐵408次太魯閣號事故」專區，查詢公告的行李清冊與照片請攜帶領取人身分證件前往花蓮站3樓服務台（電話：03-8355941）或花蓮站行李房（電話03-8322037），將有專人協助辦理領取作業。

台鐵局也統籌安排罹難及重傷者家屬的交通住宿事宜，可撥專線服務電話：0800-765-888、02-2191-0096、02-2383-1384。

至於喪葬事宜，台鐵局說，本次事故的大體修補、穿壽衣、化妝，由中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會無償處理；相關禮儀則委託中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會協助辦理，並於花蓮及台東設置臨時靈堂，地方葬儀商業同業公會無償吸收靈車棺木、骨灰罐運送費用，另殯儀館場地及大體火化規費由地方公所依規無償負擔。

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