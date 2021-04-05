台鐵出軌》蔡清祥指示全力助家屬 各單位動員辦理5事項

太魯閣號408次列車出軌，釀50人死亡；包括台高檢在內多個單位全力動員，願死者安息。（資料照）

2021/04/05 14:29

〔記者溫于德／台北報導〕台鐵太魯閣號408次列車出軌，釀50人死亡重大事故，台灣高等檢署稍早發新聞稿指出，秉承法務部長蔡清祥指示「政府一體，全力投入；關懷家屬，傾力相助」，包括台高檢檢察長邢泰釗、法醫研究所、犯罪被害人保護協會全力動員，24小時不停歇，盼生者安心，死者安息。

台高檢也說，目前持續辦理五事項。一、死者為大，盡力讓罹難者儘早返家：台高檢除成立緊急協調中心，提供所需人力、物力協助外，為讓家屬儘早帶回罹難者及究明刑責給社會交代，花蓮地檢署也全員停休，傾力協助家屬、24小時辦理相驗工作及深入案件偵辦。

二、感同身受，提供家屬即時關懷：邢泰釗身兼犯保協會董事長，立即指示犯保協會成立「即時關懷小組」，協調總會及花蓮、宜蘭、台東各分會同仁及志工前往現場，關懷罹難者家屬，並配合花蓮地檢署進行現場協助及相關服務。

三、傾聽需求，維護家屬求償權益：為提供家屬迫切所需協助，邢泰釗奉蔡清祥指示，於3日晚間趕至花蓮殯儀館，了解現場情況與被害人家屬需求，並為確保家屬日後向肇事者求償權益，立即指示犯保協會協助家屬對肇事者進行假扣押，並以最速方式彙整資料向花蓮地院聲請保全程序，避免肇事者進行脫產卸責。

四、慰勉辛勞，義無反顧堅持下去：花蓮地檢署及犯保協會、各分會同仁、志工，，不眠不休，備極辛勞，邢泰釗也利用探訪機會在花蓮高分檢署檢察長費玲玲、花蓮地檢檢查長俞秀端檢察長陪同下，代表蔡清祥關懷、鼓勵同仁、志工，除感謝大家辛勞付出，也對同仁犧牲假期全力投入協助家屬及辦理相驗工作與案件偵辦等給予肯定，並慰勉同仁後續仍要義無反顧堅持下去，不能讓家屬及國人的眼淚白流。

五、政府一體，法務部所屬全力動員：花蓮地檢署同仁不分晝夜進駐花蓮殯儀館，依照相驗流程，隨時協助家屬遺體指認及實施相驗等事宜；另在台高檢署緊急協調下，鄰近地檢署也立即啟動馳援花蓮機制，法醫研究所同仁也不眠不休，在最短時間內協助完成遺體與家屬之DNA檢驗，讓焦急家屬可以寬心。

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