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    首頁　>　臺北市

    可愛水豚膽小又「臉盲」 保育員換口罩就認不得

    水豚們因為個性膽小又健忘，常鬧出笑話，還曾有保育員因為戴上不同顏色口罩，讓水豚們以為陌生人闖入嚇壞。（圖由動物園提供）

    水豚們因為個性膽小又健忘，常鬧出笑話，還曾有保育員因為戴上不同顏色口罩，讓水豚們以為陌生人闖入嚇壞。（圖由動物園提供）

    2021/04/05 14:11

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立動物園向台南頑皮世界借展的水豚媽媽「阿皮」，在2月27日晚間誕下一隻小寶寶，水豚寶寶「車車」現在剛滿月，在今天正式與大家見面。水豚們因為個性膽小又健忘，常鬧出笑話，還曾有保育員因為戴上不同顏色口罩，讓水豚們以為陌生人闖入嚇壞。

    動物園指出，剛出生的水豚寶寶體重約2400公克，體型大小和毛色乍看像極成年天竺鼠。由於水豚是早熟型動物，小寶寶出生不到1小時就能自己走來走去、到處探索環境，逗趣模樣讓人聯想到最近很夯的天竺鼠動畫影片，保育員因此將牠命名為「車車」。由於水豚的外生殖器不明顯，動物園目前仍無法判斷寶寶性別，預計今年5月會請獸醫師施打晶片和健康檢查，並為大家揭曉「車車」究竟是男生還是女生。

    雖然水豚常老神在在趴在戶外活動場上打肫，但保育員發現，水豚不僅膽小，還很健忘，儘管保育員每天都會推車進入活動場整理環境，水豚卻常常忘記，有時還會被保育員嚇一跳。而且水豚因為眼盲，保育員不能任意變換髮型或是身上的配件，有次保育員戴上不同顏色口罩，水豚們還以為有陌生人闖入。

    水豚交配後，動物園會藉著監測媽媽體重變化，探知是否有懷孕、胎兒是否有持續成長。動物園平時會用食物引導動物主動站上磅秤，但是水豚孕婦容易疑神疑鬼，看到食物擺在磅秤上就會逃之么么，保育員只好將磅秤擺在牠每天路過的通道上，但水豚又會開始繞遠路走。最後保育員只能逆向操作，利用牠一有風吹草動就會往角落躲藏的特性，事先把磅秤放在角落，再拿一塊大木板慢慢的靠近，水豚孕婦就會乖乖的量體重。

    動物園指出，水豚媽媽「阿皮」雖然個性膽小加上容易緊張，但母性很好，也把水豚寶寶照顧得無微不致，今天阿皮也帶著車車正式到戶外活動場和大家見面。動物園也提醒遊客，經過水豚的家時請保持輕聲細語，才不會驚擾到水豚們打肫。

    剛出生的水豚寶寶乍看之下很像成年的天竺鼠，保育員於是將牠命名為「車車」。（圖由動物園提供）

    剛出生的水豚寶寶乍看之下很像成年的天竺鼠，保育員於是將牠命名為「車車」。（圖由動物園提供）

    水豚寶寶「車車」和爸爸還有阿姨相處融洽。（圖由動物園提供）

    水豚寶寶「車車」和爸爸還有阿姨相處融洽。（圖由動物園提供）

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