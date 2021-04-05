為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    獨家》全台威權象徵已處置403處 東沙島中正堂改名、榮家清5處

    經濟部水利署北區水資源局石門水庫內，現有一尊巨型蔣介石銅像，尚未清除。（記者陳鈺馥攝）

    經濟部水利署北區水資源局石門水庫內，現有一尊巨型蔣介石銅像，尚未清除。（記者陳鈺馥攝）

    2021/04/05 13:33

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統上月出席促轉會所舉行刑事有罪判決撤銷公告儀式表明，處置威權象徵，除了需促轉會持續規劃溝通，相關機關也有責任共同參與；據了解，國防部、教育部、退輔會3部會清除威權象徵進度持續落後，目前全國公共空間之威權象徵，中央及地方政府已完成處置與同意處置者，合計403處。

    促轉會最新統計，截至今年3月31日止，各機關已完成處置與同意處置403處，與前次2020年8月底統計結果360處比較，中央機關新增11處，地方機關增加32處；至於國防部、教育部所轄410處威權象徵，目前處置進度不明，仍未完成統計。

    據調查，在已回覆的全台威權象徵數量上，中央機關及地方合計537處尚未處置，扣除國防部、教育部所轄大宗威權象徵外，總統府等中央機關尚有84處，地方政府453處未處置；高雄市、苗栗、雲林、花蓮、澎湖5縣市尚未回覆促轉會。

    在中央機關方面，總統府主管的威權象徵4件，所在地均為大溪陵寢，目前均未處置；立法院中部辦公室1座蔣介石銅像，因位於原台灣省議會園區內，立院已同意處置，送件審查是否於文資範圍內；考試院所轄「中正樓」等3處命名空間、2座銅像，亦同意處置。

    據指出，內政部轄下14處威權象徵，包含5處命名空間、9座蔣介石等銅像，已同意處置12件，其中東沙群島「原中正堂」由內政部管轄，已改名處置完畢。

    在未處置方面，經濟部有2件威權象徵未移除，屬於經濟部水利署北區水資源局所管，佇立於石門水庫大壩旁，造型特殊的長袍馬褂巨型蔣介石銅像，目前未清除，遊客購票進入風景區內可見。

    另外，退輔會61處威權象徵尚未處置，轄下榮家有5處威權象徵已先移至倉庫或移交國有財產局，俟確認後解除列管；國立故宮博物院有1座蔣介石銅像尚未處置，農委會則有2處未處置。

    文化部主管的13處威權象徵中，1處為白色恐怖綠島紀念園區內的蔣介石銅像，其餘均屬於中正紀念堂，目前有12處未處置，至於外界關注的中正紀念堂轉型，促轉會預計4月提出後續處置建議方案。

    促轉會委員受訪指出，退輔會已經先處置5處威權象徵，台北市已同意處置40處，嘉義市所管轄的3處威權象徵銅像已全數移除，全國尚未處置的威權象徵，促轉會將繼續加強與各機關及地方政府協調，持續處理。

    經濟部水利署北區水資源局石門水庫內，現有一尊巨型蔣介石銅像佇立於石門大壩旁，該威權象徵尚未清楚。（記者陳鈺馥攝）

    經濟部水利署北區水資源局石門水庫內，現有一尊巨型蔣介石銅像佇立於石門大壩旁，該威權象徵尚未清楚。（記者陳鈺馥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    肯定促轉會 蘇貞昌：繼續努力實現轉型正義
    2021/03/27 17:25

    肯定促轉會 蘇貞昌：繼續努力實現轉型正義
    有罪判決撤銷公告儀式 蔡總統：處置威權象徵加速清查政治檔案
    2021/03/27 13:14

    有罪判決撤銷公告儀式 蔡總統：處置威權象徵加速清查政治檔案
    轉型正義資料庫公布 蔣介石參與政治審判高達4101次
    2021/02/26 18:08

    轉型正義資料庫公布 蔣介石參與政治審判高達4101次
    「要鞠躬或罵隨你」移除蔣銅像不力？馮世寬：盼我國走上這條路
    2020/11/05 21:44

    「要鞠躬或罵隨你」移除蔣銅像不力？馮世寬：盼我國走上這條路
    臺北市今日熱門
    他點名北捷這2站命名失敗 網友深感共鳴：還有中山站
    2021/03/29 15:18

    他點名北捷這2站命名失敗 網友深感共鳴：還有中山站

    爭取青年支持 國民黨辦各族群青年願景論壇
    2021/03/29 15:00

    爭取青年支持 國民黨辦各族群青年願景論壇

    北市公園處人員去年被蛇咬傷送醫 今同地點抓蛇復仇成功
    2021/03/29 15:12

    北市公園處人員去年被蛇咬傷送醫 今同地點抓蛇復仇成功 影片

    雙北論壇》侯友宜、柯文哲行禮如儀 互動稱不上熱絡
    2021/03/29 15:04

    雙北論壇》侯友宜、柯文哲行禮如儀 互動稱不上熱絡

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播