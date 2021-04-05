獨家》全台威權象徵已處置403處 東沙島中正堂改名、榮家清5處

經濟部水利署北區水資源局石門水庫內，現有一尊巨型蔣介石銅像，尚未清除。（記者陳鈺馥攝）

2021/04/05 13:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統上月出席促轉會所舉行刑事有罪判決撤銷公告儀式表明，處置威權象徵，除了需促轉會持續規劃溝通，相關機關也有責任共同參與；據了解，國防部、教育部、退輔會3部會清除威權象徵進度持續落後，目前全國公共空間之威權象徵，中央及地方政府已完成處置與同意處置者，合計403處。

促轉會最新統計，截至今年3月31日止，各機關已完成處置與同意處置403處，與前次2020年8月底統計結果360處比較，中央機關新增11處，地方機關增加32處；至於國防部、教育部所轄410處威權象徵，目前處置進度不明，仍未完成統計。

據調查，在已回覆的全台威權象徵數量上，中央機關及地方合計537處尚未處置，扣除國防部、教育部所轄大宗威權象徵外，總統府等中央機關尚有84處，地方政府453處未處置；高雄市、苗栗、雲林、花蓮、澎湖5縣市尚未回覆促轉會。

在中央機關方面，總統府主管的威權象徵4件，所在地均為大溪陵寢，目前均未處置；立法院中部辦公室1座蔣介石銅像，因位於原台灣省議會園區內，立院已同意處置，送件審查是否於文資範圍內；考試院所轄「中正樓」等3處命名空間、2座銅像，亦同意處置。

據指出，內政部轄下14處威權象徵，包含5處命名空間、9座蔣介石等銅像，已同意處置12件，其中東沙群島「原中正堂」由內政部管轄，已改名處置完畢。

在未處置方面，經濟部有2件威權象徵未移除，屬於經濟部水利署北區水資源局所管，佇立於石門水庫大壩旁，造型特殊的長袍馬褂巨型蔣介石銅像，目前未清除，遊客購票進入風景區內可見。

另外，退輔會61處威權象徵尚未處置，轄下榮家有5處威權象徵已先移至倉庫或移交國有財產局，俟確認後解除列管；國立故宮博物院有1座蔣介石銅像尚未處置，農委會則有2處未處置。

文化部主管的13處威權象徵中，1處為白色恐怖綠島紀念園區內的蔣介石銅像，其餘均屬於中正紀念堂，目前有12處未處置，至於外界關注的中正紀念堂轉型，促轉會預計4月提出後續處置建議方案。

促轉會委員受訪指出，退輔會已經先處置5處威權象徵，台北市已同意處置40處，嘉義市所管轄的3處威權象徵銅像已全數移除，全國尚未處置的威權象徵，促轉會將繼續加強與各機關及地方政府協調，持續處理。

經濟部水利署北區水資源局石門水庫內，現有一尊巨型蔣介石銅像佇立於石門大壩旁，該威權象徵尚未清楚。（記者陳鈺馥攝）

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