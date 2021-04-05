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    輔導護理師跨紅線 家防官挨告性侵

    三重警分局防治組的33歲黃姓家防官，與人妻發生男女關係。（翻攝 google 地圖）

    三重警分局防治組的33歲黃姓家防官，與人妻發生男女關係。（翻攝 google 地圖）

    2021/04/05 13:08

    〔記者鄭景議／台北報導〕新北市三重警分局防治組的33歲黃姓家防官，與32歲女護理師薔薔（化名）在核發保護令時認識，兩人竟就此發展成男女關係，不料上月黃發現薔薔另有男人後，雙方大吵下，薔薔竟上警局提告黃性侵；因黃男與輔導民眾發生男女關係，遭記過調職處分，警方也依法函送黃男至地檢署持續偵辦。

    33歲黃姓家防官警專25期畢業，單身，長相帥氣，薔薔則有甜美外表和曼妙身材；據了解，薔薔在保護令核發時認識黃，雙方認識後看對眼，竟一拍即合。

    去年 5月間兩人就在薔薔租屋處發生關係，此後半年多，男女兩人多次上床，但薔薔不滿足僅與黃男交往，仍持續與其他男子往來，黃發現「表兄弟」的存在後，勃然大怒，與薔薔大吵。

    上月12日，黃到薔薔租屋處，又發現疑似有其他男人的蹤影，兩人大吵後發生關係，薔薔事後指控當時黃「強要分手砲」，控告黃對她性侵，然而黃反駁稱雙方是「合意性交」，兩人說法成羅生門。

    三重分局指出，該案於上月月16日以刑事案件報告書移送新北地方檢察署偵辦，靜待司法調查中；黃姓家防官於案發前與該女子於婚姻尚存續時，衍生不當感情交往，違反內部規定部分，核記過二次、提列教育輔導對象，並已調整服務地區。

    黃姓家防官的同事私底下表示，黃實在相當傻，根本是被女方玩弄了，但與民眾發展成男女關係本就不妥當，且當時女方還未辦完離婚程序，還是人妻，只能怪黃自己自制力不夠。

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