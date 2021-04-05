台海軍情》近300具紅隼火箭彈配賦東南沙 反制共軍奪島威脅

海巡署東沙及南沙指揮部均已配賦紅隼火箭彈，有效反制共軍奪島威脅。圖為憲兵部隊進行紅隼火箭彈實彈射擊。（圖：擷取自憲兵指揮部臉書專頁）

2021/04/05 12:20

〔記者羅添斌／台北報導〕中國近期頻以無人機繞飛東沙島，加上先前解放軍還在南海實戰登陸演練，出動多艘「野馬」級氣墊艇模擬奪島，東沙及南沙安全情勢升溫，根據海洋委員會送交立法院的預算解凍報告指出，為強化反登陸及反舟波攻擊任務，海巡署已在東沙丶南沙配賦將近300具紅隼火箭彈，並已在防區每季實施的實彈射擊中驗證性能。

紅隼火箭彈是由中科院研製生產，有射程在400公尺以上，目前在海軍陸戰隊丶憲兵指揮部及海巡署均已配備使用。紅隼反裝甲火箭使用的火箭彈分為「攻堅火箭彈」及「反裝甲火箭彈」兩種，發射器在使用後即可拋棄，符合戰場作戰機動輕便的需求；中科院並在紅隼火箭彈的基礎上，研製性能更佳、威力更強的反裝甲火箭系統及反裝甲飛彈。

海巡署南沙指揮部先前已在3月23日至30日期間，實施防區例行性實彈射擊演練，東沙則預定在本月25日起實施實彈射擊演練，其中，南沙指揮部是在2019年起就開始使用紅隼火箭彈，而東沙指揮部則是在2020年6月才將紅隼火箭彈前運到東沙。

朝野立委在審查海巡署年度預算時，曾詢問海巡署先前已有近百具紅隼火箭彈的練習彈，為何還要再增購超過百具練習彈，要求海巡署說明。

根據海洋委員會送交立法院的預算解凍報告指出，海巡署東沙丶南沙指揮部目前均已配賦紅隼火箭彈（含配賦彈及練習彈），在配賦彈部分，東沙及南沙指揮部合計將近300具，已滿足東沙及南沙指揮部配賦數量，可於防衛作戰階段，作為反舟波攻擊及反登陸任務使用。

在練習彈部分，海委會報告中指出，南沙指揮部在2019年至2020年的火砲射擊訓練時，就已使用紅隼練習彈達到48具，東沙指揮部是於2020年6月起交運練習彈，目前已在火砲射擊訓練時使用達到16具，合計東南沙在2019至2020年期間，共計使用紅隼練習彈達到64具。

海委會指出，籌補紅隼火箭彈符合防衛作戰需求，並藉紅隼練習火箭彈實際射訓練，可使海巡官兵熟練火箭彈操作，精進射擊命中率，提升反裝甲打擊能力，以利戰時有效執行反舟波攻擊及反登陸作戰任務，籌補紅隼火箭彈練習彈有其必要性。

紅隼反裝甲火箭使用的火箭彈分為「攻堅火箭彈」及「反裝甲火箭彈」兩種，發射器在使用後即可拋棄，符合戰場作戰機動輕便的需求。（資料照）

海巡署東沙指揮部將在本月下旬進行防區實彈射擊演練。（圖：取自海巡署丶農委會射擊通報）

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