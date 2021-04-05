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    留意荷包！北市4處科技執法取締高噪車 第一季已抓95件

    台北市於今年元旦起在4地點啟用固定式高噪音車輛偵測攝影系統，取締行駛中噪音過大的車輛。（圖由北市環保局提供）

    台北市於今年元旦起在4地點啟用固定式高噪音車輛偵測攝影系統，取締行駛中噪音過大的車輛。（圖由北市環保局提供）

    2021/04/05 12:50

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市於今年元旦起在4地點啟用固定式高噪音車輛偵測攝影系統，取締行駛中噪音過大的車輛，截至3月27日，4處地點共拍攝到1444件超標案件，經人工判讀後開罰95件，共計開罰19萬4400元罰鍰，量測到最高分貝數的車輛更達102.8分貝。環保局提醒駕駛，不當改裝或不當操駕製造噪音都可能挨罰。

    依照機動車輛行駛噪音管制標準，行駛中車輛的分貝數在道路速限小於50公里的管制標準是86分貝，道路速限50至70公里的管制標準是90分貝。環保局今年將噪音陳情熱點、過去路檢發現改裝機車行經數、周邊改裝車行數量等條件綜合分析，找出士林區仰德大道一段、內湖區瑞光路、文山區羅斯福路、中山區復興北路等4處高噪路段，並在附近固定式高噪音車輛偵測攝影系統。

    環保局統計，截至3月27日止，4地點拍攝到超過86分貝案件數共有1444件，其中以士林區仰德大道一段916件最多，其他依序是內湖區瑞光路185件、文山區羅斯福路184件、中山區復興北路則為159件。環保局強調，聲音照相科技執法過程會對設備採取標準檢驗局檢定認證、環保署比測認證，而且硬體設備每3天就會校正1次。

    由於多部車輛同時經過偵測系統時，總音量容易變大，可能因此被系統取締，環保局因此針對每起超標事件進行人工判讀「雙重把關」，以扣除背景環境干擾、修正背景音量、確認風速小於5m/s及無降雨等條件，並同時保留紀錄事件前後3秒影像，以釐清噪音來源未有其他音源干擾，經人工審查後，仍有95輛汽機車符合告發條件。

    環保局表示，符合告發條件的95輛車中，有68輛是白牌重型機車，7輛是大型重機，20輛是汽車；量測到的最高分貝數是102.8分貝，次高也有100.9分貝，都遠超過噪音管制標準86分貝。由於違規案件發生時段幾乎是在深夜及凌晨間，對於周邊居民生活安寧造成影響，依噪音管制法規定，違規車輛依其超出的分貝數，可罰1800至3600元罰鍰，環保局共開罰19萬4400元罰鍰。

    環保局發現，固定式高噪音車輛偵測攝影系統上路後，4處執法路段環境音量都減少1到5分貝不等。環保局強調，機動車輛行駛噪音管制標準在訂定前，有分析道路上噪音檢測狀況、並針對各式車種實地檢測，車輛沒有非法改裝、不當操駕就不會超過86分貝。環保局呼籲駕駛，只要不違法改裝，行駛過程中不刻意高速催轉操駕，就不會被拍照取締。

    截至3月27日，四處地點共拍攝到1444件超標案件，經人工判讀後開罰95件。（圖由環保局提供）

    截至3月27日，四處地點共拍攝到1444件超標案件，經人工判讀後開罰95件。（圖由環保局提供）

    白牌重機是違規大宗。（圖由北市環保局提供）

    白牌重機是違規大宗。（圖由北市環保局提供）

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