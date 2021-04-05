台鐵出軌》黃珊珊慟訴 北市府員工小孩也罹難

台鐵太魯閣408車次事故釀重大傷亡，舉國同哀，台北市副市長黃珊珊今早於臉書發文，表示市府同仁的小孩也在此次事故中不幸罹難。（翻攝台北市副市長黃珊珊臉書）

2021/04/05 11:20

〔記者鄭名翔／台北報導〕台鐵太魯閣408車次事故釀重大傷亡，舉國同哀，台北市副市長黃珊珊今早於臉書發文，表示市府同仁的小孩也在此次事故中不幸罹難，難以用言語安慰，只能請他安心處理，市府也會全力協助，面對突如其來的天人永隔，任誰也無法釋懷，實在是令人難過的清明節。

黃珊珊指出，如此不可原諒的人禍，顯示台灣過去公共安全與勞工職業安全長期被忽略，務須亡羊補牢；過去北市勞動局常被抱怨管太多、罰太重，還公布公司與負責人姓名，令企業多有怨言。

例如去年北市錢櫃KTV大火死傷慘重，經市長柯文哲指示組成專案小組改革公安稽查制度與強度，市府圖說一一比對稽查，但許多舊大樓很難完全合格，業者抱怨連連，但公安不能打折，經市府輔導後合法化的高記餐廳，不僅更安全、生意也變更好。

黃珊珊說，自己每個月都會參與公安聯合稽查，凡裁罰3次就會斷水斷電，業者知道市府「玩真的」，大多數會配合在改善期限內完成，儘管途中多抱怨，但公安不能走回頭路。

黃珊珊直指，「只顧賺錢不顧安全是許多業者的通病」，儘管硬體設施好，但現場防火管理人員知識不足，呼籲企業應加強員工的教育訓練及應變能力，提升人員防災意識。

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