台海軍情》海巡600噸沱江艦戰時加裝肩射刺針飛彈 有效強化戰力

600噸的海巡安平艦已在去年12月交船，將參與國防部今年度漢光演習，以及海軍年度戰術總驗收「海強操演」，並且加裝雄風反艦飛彈等相關武器裝備，實際驗證平戰轉換武器加裝程序丶實彈射擊成效。（資料照）

2021/04/05 10:28

〔記者羅添斌／台北報導〕海巡署以海軍沱江艦為藍本，籌建12艘600噸丶「安平級」海巡艦，目前第一艘「安平艦」已經服役，戰時都將在「平戰轉換」政策下納為海軍作戰部隊之一，據軍方高層官員今天透露，海巡「安平級」海巡艦在戰時除了會加裝「聯成」資料鏈路系統，以及多達16枚的雄2雄3反艦飛彈之外，還將再加配肩射型刺針飛彈，提升「安平級」海巡艦的整體戰力。

官員並表示，「安平級」海巡艦的第一艘「安平艦」（CG-601），已經加入海巡部隊服役，第二艘「成功艦」（CG-601）已在去年12月下水，預定今年9月交船。其中，「安平艦」（CG-601）將按計畫參與國防部今年度的漢光演習，以及海軍的年度戰術總驗收「海強操演」，並且加裝雄風反艦飛彈等相關武器裝備，實際驗證平戰轉換武器加裝程序丶實彈射擊成效。

「安平級」海巡艦，平時搭載有高壓水砲丶鎮海火箭彈丶20機砲等武器設備，並且預留飛彈系統管線，承平時期執行海巡救生救難及海域執法任務，戰時具備平戰轉換功能，可加裝雄2丶雄3飛彈，納編入海軍62作戰部隊，執行制海作戰任務。

根據海洋委員會送交立法院的預算解凍報告指出，「安平級」海巡艦平時已裝備的武器裝備部分，是由國防部協助代訓海巡署人員，取得相關武器操作訓練合格證書，列為常訓及海訓項目，定期實施海上射擊與裝備保養訓練；在戰時加裝的武器系統部分（攻船船飛彈丶肩射飛彈）等，演訓時由海軍62部隊指派專業兵員操作，戰時指派後備動員人員操作。

600噸海巡艦在戰時除了加裝雄2雄3飛彈之外，還將再加裝肩射型刺針飛彈，強化整體戰力。圖為美軍官兵在軍艦甲板上進行肩射式刺針飛彈射擊訓練情形。（圖：取自美國海軍官網）。

600噸海巡艦在戰時除了加裝雄2雄3飛彈之外，還將再加裝肩射型刺針飛彈，強化整體戰力。圖為海軍沱江軍艦先前發射雄3飛彈。（圖：擷取自國防部發佈影片）

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