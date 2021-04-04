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    首頁　>　臺北市

    「混」音樂節華山登場 移工樂團攜手舒米恩開唱

    印尼移工搖滾樂團Uni Band成員平時分散於台中、苗栗、雲林等地工廠工作，趁難得的假日閒暇聚集練團，今於華山大草原舉辦小型演唱會，熱力開唱。（記者鄭名翔攝）

    印尼移工搖滾樂團Uni Band成員平時分散於台中、苗栗、雲林等地工廠工作，趁難得的假日閒暇聚集練團，今於華山大草原舉辦小型演唱會，熱力開唱。（記者鄭名翔攝）

    2021/04/04 21:44

    〔記者鄭名翔／台北報導〕長期關注移工處境的「One-Forty」台灣四十分之一移工教育文化協會，今天在台北華山大草原舉辦「混（Mix）音樂節」，由原住民歌手舒米恩美聲開場，後由印尼移工搖滾樂團Uni Band帶來印尼、中文、英文、台語歌曲炒熱氣氛，美秀樂團接力唱出移工離鄉背井的辛勞，最後則由菲律賓藝術家Mark率模特兒走秀，熱力演出讓人看見在台移工的多元面貌。

    One-Forty創辦人陳凱翔表示，希望藉由「四十分之一的時刻」系列活動，呈現在台移工緊抓少有的自由時間，努力追求音樂、藝術等夢想，並翻轉台灣民眾對移工面貌的刻板印象，讓大家看到平時的廠工、漁工、看護在卸下職業後，成為樂團主唱、設計師、藝術家、攝影師的各種魅力。

    Uni Band由來自印尼的移工組成，成員平時分散於台中、苗栗、雲林等地工廠工作，趁難得的閒暇練團，12年來熱血搖滾夢不滅，，在離台前夕受One-Forty之邀，今在華山大草原上舉辦小型演唱會。

    Uni Band除了演唱印尼歌曲，也帶來台灣知名樂團五月天的中文歌「溫柔」及台灣人耳熟能詳的台語歌「愛情限時批」，並對日前發生的台鐵太魯閣號事故致哀祈福，還用中文高喊「我愛台灣」，讓現場氣氛炒熱最高點

    菲律賓藝術家Mark早年來台工作，被化學液體濺傷導致臉部傷殘，進而開始接觸化妝技術，從此過程也展現出設計天分，近年已製作近150套禮服，昨由14名移工模特兒穿上他所設計的禮服走秀，以最美的裝扮向台下觀眾分享來到這片土地的動人故事。

    原住民歌手舒米恩則背上Mark獨家設計的吉他背帶，用族語唱出跨族群間的溫柔；美秀集團以台語重現金曲「做事人」，以音樂訴說移工打拚心情，感動台下觀眾以更多同理包容辛苦異鄉人。

    「四十分之一的時刻」系列活動將持續至6月，「閱讀甜點派對」由印尼看護化身大廚及甜點師，與台灣甜點師進行跨國美食文化交流；「穆斯林開齋拜年」則由移工率團小旅行、認識這個世界重要節日；「1/40''立體攝影展」從移工的視角看見在台生活的點滴。

    許多移工及台灣民眾今下午在華山大草原席地而坐，享受「混（Mix）音樂節」，感受多元熱鬧的台北假日。（記者鄭名翔攝）

    許多移工及台灣民眾今下午在華山大草原席地而坐，享受「混（Mix）音樂節」，感受多元熱鬧的台北假日。（記者鄭名翔攝）

    印尼移工搖滾樂團Uni Band除了演唱印尼歌曲，也帶來知名台灣樂團五月天的中文歌「溫柔」及台灣人耳熟能詳的台語歌「愛情限時批」，贏得台下滿堂采。（記者鄭名翔攝）

    印尼移工搖滾樂團Uni Band除了演唱印尼歌曲，也帶來知名台灣樂團五月天的中文歌「溫柔」及台灣人耳熟能詳的台語歌「愛情限時批」，贏得台下滿堂采。（記者鄭名翔攝）

    菲律賓藝術家Mark設計華麗禮服，昨由14名移工模特兒穿上走秀，驚豔全場。（台灣四十分之一移工教育文化協會提供）

    菲律賓藝術家Mark設計華麗禮服，昨由14名移工模特兒穿上走秀，驚豔全場。（台灣四十分之一移工教育文化協會提供）

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